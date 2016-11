Vosslohin Pieksämäen vaihdehalli lakkautetaan

Jari Asikainen

Vossloh Cogifer Finland Oy:n Pieksämäen vaihdehalli lakkautetaan vuodenvaihteeseen mennessä.

Vaihteiden kokoonpanotoiminta lopetetaan Pieksämäellä, ja Vossloh jatkaa sitä Suomessa enää Kouvolassa Kaipiaisten yksikössään.

Kääntölaitehuolto sen sijaan jää Pieksämäelle. Kyseiset toiminnot siirretään Teollisuustielle Vosslohin alihankkijan tiloihin. Uudet tilat ovat nykyisiä selkeästi pienemmät.

– Kääntölaitehuollon muutto on jo käynnissä, Vossloh Cogiver Finland Oy:n toimitusjohtaja Pekka Rautanen kertoo.

Vosslohin Pieksämäen vaihdehallissa työskenteli 14 henkilöä.

Yt-neuvotteluissa määriteltiin maksimaaliseksi irtisanomismääräksi kahdeksan henkilöä. Näillä näkymin Teollisuustiellä riittääkin töitä kuudelle henkilölle. Muutama henkilö on jo muutostilanteessa irtisanoutunut itse.

Rautanen kertoo, että Vossloh on tarjonnut irtisanomisuhan alla oleville ihmisille tiettyä määrää työpaikkoja Kaipiaisista.

– Välimatka on kuitenkin sen verran pitkä, että kiinnostus on ollut varsin niukkaa – aivan ymmärrettävästi. Tämänhetkisen tiedon mukaan kukaan ei ole siirtymässä Kaipiaisiin, mutta teoriassa se olisi vielä mahdollista, Rautanen pohtii.

VR Track ja Vossloh yhdistyivät 1.7.2015. Yhteisyrityksellä haettiin vahvuutta vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoimintojen kasvattamiseen ja kehittämiseen.

Kaupantekohetkellä VR Trackista tuli Vosslohin vähemmistöosakas 40 prosentin omistusosuudella. Tällä hetkellä VR Trackin omistusosuus on 30 prosenttia.

Rautanen kertoo, että Pieksämäen vaihdehallin lakkauttaminen ei ole osa laajempaa lakkauttamisaaltoa.

– Tämä on selkeä tehostamistoimenpide, jolla turvataan kilpailukyky tulevissa vaihteenkokoamisurakoissa. En usko, että Vosslohilla on ainakaan lähitulevaisuudessa näkyvissä tämän mittaluokan toimenpiteitä.

Pieksämäen ja Kaipiaisten lisäksi Vosslohilla on toimintaa Salon Teijossa. Kyseisessä yksikössä valmistetaan vaihteiden teräsosia.

Keskiviikon paperilehdessä oli jutun yhteydessä väärä kuva. Ohessa Pieksämäen vaihdehalli.