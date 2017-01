Volley nipisti erän Kangasalalta

Pieksämäki Volleyn lauantainen pelireissu Kangasalalle ei tuottanut toivottua tulosta.

Sarjassa viidentenä majaileva Kangasala oli vieraita parempi erälukemin 3–0 (25–18, 25–20, 21–25, 25–18).

Erälukemien perusteella kotijoukkue oli koko ajan niskanpäällä. Kolmas erä meni kuitenkin Volley nimiin.

Volley on sarjassa toiseksi viimeisenä. Se on kerännyt 15 ottelusta kahdeksan pistettä.

Seuraavan kerran joukkue on tulessa keskiviikkona 18. tammikuuta, jolloin se kohtaa kotonaan sarjanelosen Oriveden Ponnistuksen.