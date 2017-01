Pieksämäki Volleyn kevätkausi alkoi kotitappiolla Salon Viestiä vastaan.

Vierasjoukkue kirjasi pisteet kolmessa erässä lukemin 3–0 (25–18, 25–22, 25–18).

Volley on kerännyt kahdeksasta pelaamastaan ottelusta 14 pistettä ja on sarjassa toiseksi viimeisenä.

Volleyn seuraava ottelu on ensi lauantaina LP-Kangasalaa vastaan vieraskentällä.