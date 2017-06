Virtasalmen monitoimikone

Jari Asikainen

Virtasalmelainen Marjatta Lilja ei osaa olla jouten.

Hän touhuaa kaikki päivät, joko kotona tai kotimaisemissaan Virtasalmen kirkonkylällä.

Luoja yksin tietää niiden roskien määrän, jotka Lilja on korjannut roskikseen kadunvarresta ja yleisiltä piha- ja puistoalueilta. Ja lukemattomat ovat ne lehdet, joille hän on antanut kyytiä keväisissä ja syksyisissä yhden naisen haravointitalkoissaan.

Aivan joka paikkaan hän ei ehdi, mutta yhdelle ihmiselle on tekemistä jo siinäkin, kun siistii kirkon ja kunnanviraston pihan ja viheralueet, kaupan ympäristön sekä uimarannan ja päiväkodin tienoot. Ja silloin tällöin muitakin paikkoja, kuten sillankupeessa sijaitsevan levähdyspaikan.

– Minä teen kaiken mikä vain on tarpeellista ja mitä kukaan muu ei näytä tekevän, hän sanoo

Kaiken tämän lisäksi hän pitää huolta iäkkäistä kuntalaisista ja pelastaa heitä huonokuntoisista rakennuksista kylälle ihmisten ilmoille.

– Omat lapsetkin yrittävät jarruttaa ja sanovat, että et sinä yksin saa maailmaa valmiiksi. Mutta minä olen toivoton tapaus ja he kyllä tietävät sen.

