Virkamiehet ja rakennustoimikunta eri linjoilla

Jorma Ylönen

Sivistysjohtaja Kari Koistinen ja kaupunginjohtaja Tapio Turunen ja yläkoulun uutta suunnittelua varten nimetty rakennustoimikunta ovat eri mieltä siitä, kuinka yläkouluhanketta pitäisi viedä eteenpäin.

Rakennustoimikunta esittää, että kaupungin kouluverkosta hankitaan päivitetty selvitys, jossa otetaan huomioon peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen kokonaisuus.

Lähtökohtana selvityksessä olisi jo olemassa olevien tilojen mahdollisimman tehokas käyttö.

Tämä selvitys tuotaisiin toimikunnan esityksen mukaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2016.

Koistinen ja Turunen eivät niele toimikunnan esitystä uudesta kouluverkkoselvityksestä.

Koistinen ja Turunen ovat valmistelleet tiistaina kaupunginhallitukselle esityksen, jonka mukaan kaupunginhallitus velvoittaisi toimikunnan käynnistämään uuden yläkoulun suunnittelun välittömästi.

Virkajohdon mukaan rakennustoimikunnan esitys kouluverkkoselvityksen päivittämisestä ja koko yläkoulun rakentamisen tarpeen uudelleen arvioinnista ei vastaa kaupunginvaltuuston huhtikuussa tekemää päätöstä.

Valtuusto päätti tuolloin varata tämän vuoden talousarvioon 850 000 euron määrärahan Hiekanpään yläkoulun uudelleen suunnittelun käynnistämiseksi välittömästi avoimella tarjouskilpailulla.

Koistisen ja Turusen mukaan rakennustoimikunnan esittämien lisäselvittelyjen takia uudet yläkoulun tilat olisivat käytössä aikaisintaan vuonna 2019.

Koistinen ja Turunen tyrmäävät oman esityksensä perusteluissa lisäselvittelyjen tarpeen.

– Tosiasia on se, että kaikki rakennustoimikunnan esille ottamat näkökulmat, muun muassa kaikkien tilojen optimaalinen käyttö on viimeksi päivitetty vuoden vaihteessa 2015 – 2016 ja yhteisten tilojen käytön osalta viimeksi maaliskuussa 2016.

Heidän mielestään uuden yläkoulun suunnittelun ja rakentamisen yhdistäminen lukion ja ammatillisen koulutuksen suunnittelu- ja rakentamisprosessiin ei ole tarpeellista, koska tarvittava tieto mahdollisesta tilojen ja rakennusten yhteiskäytöstä on jo olemassa.

Toimikunta on Koistisen ja Turusen kanssa eri mieltä myös Hiekanpään alueen kaavoitustarpeesta.

Se katsoo, että ilman uuden yleiskaavan mukaista uutta asemakaavaa ei alueelle voi toteuttaa merkittävää uudisrakentamista ja että asemankaavan laatiminen edellyttää suunnitelmaa, mitä alueelle aiotaan rakentaa.

Koistinen ja Turunen pitävät hämmentävänä toimikunnan näkemystä, että alueen kehittämisen tarpeista ei ole riittävästi tietoa.

He katsovat, että vuonna 2014 käynnistyneessä Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan laadinnassa arvioitiin ja suunniteltiin erittäin laajasti koko Hiekanpään alueen tuleva rakentamistarve ja myös liikennejärjestelyt.