Viisi empijää lähtee mukaan, listoilla uusiakin lupauksia

Valtuuston puheenjohtaja Soili Moilanen (kesk.) ei enää jatka

Jaana Virtanen

Huhtikuun kuntavaalien ehdokasasettelu on edennyt Pieksämäellä. Nykyisistä valtuutetuista muutama tähän asti asiaa miettinyt on päättänyt lähteä ehdokkaaksi mutta usea harkitseva ei vieläkään ole tehnyt päätöstä.

Nykyisistä valtuutetuista 12 oli jo aiemmin ilmoittanut asettuvansa ehdolle ja 17 on jäämässä pois valtuustosta. Ehdokkuutta harkitsevia oli vuoden alussa 14. Nyt heistä kaksi on ilmoittanut, ettei varmasti lähde ehdolle, viisi aikoo lähteä ja loput seitsemän kertovat päätöksensä myöhemmin.

Harkitsevien joukossa oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Soili Moilanen (kesk.), joka tällä välillä on päättänyt, että ei lähde enää ehdokkaaksi.

– Nyt asia on varma, hän sanoo.

Moilanen on jossakin määrin turhautunut kuluvan valtuustokauden vaikeaan päätöksentekoon ja siihen, ettei yhteistä punaista lankaa ole löytynyt.

Myös valtuuston toinen varapuheenjohtaja Tero Tujunen (kok.) on jäämässä pois.

Sen sijaan valtuutettu Kaija Viljakainen (kesk.) asettuu ehdolle kuntavaaleissa.

– Niin moni on pyytänyt minua lähtemään mukaan, hän sanoo.

Ehdokkaaksi ovat päättäneet ryhtyä myös Mauri Kietäväinen (sd.), Raimo Hämäläinen (sd.), Raimo Julkunen (ps.) ja Heikki Skyttä (kok.).

Johanna Lehvonen (kesk.) harkitsee vielä asettumista ehdolle. Hänen ohellaan harkitsevia ovat Jaana Leskinen (kok.), Sakari Ojala (sd.), Pauli Rytkönen (sd.) sekä Paavo Korhonen (sit.).

– Kahdessa puolueessa on ovet selällään minua varten, mutta en oikein tiedä. Motivaatiota ei oikein ole ja ikäkin alkaa tulla vastaan. Olisin jo 76-vuotias seuraavan valtuustokauden lopussa, Korhonen puntaroi.

Ehdolle asettumista vielä vuoden alkupäivinä harkinnutta Hannu Lappia (kesk.) ei tavoitettu perjantaina juttua varten, Ari Kekäläinen (sd.) oli matkoilla, eikä voinut vastata tiedusteluun.

Vihreiden ehdokaslistalla on tässä vaiheessa seitsemän ehdokasta. He ovat Tiia Leikas, Inka Karjalainen, Ajdin Beharic, nykyinen vihreiden valtuutettu Saku Heinonen, Jaakko Rosengren, Mika Majamäki ja Mika Venäläinen (sit.).

– Meillä on erinomainen tilanne, sanoo Pieksämäen seudun vihreiden puheenjohtaja Tiia Leikas.

Jo ehdokkaaksi suostuneiden seitsemän lisäksi kaksi henkilöä on itse ottanut yhteyttä kertoen olevansa kiinnostunut ehdokkuudesta. Keskustelut heidän kanssaan ovat vielä kesken.

Kristillisten lista on myös täyttynyt mukavasti.

– Lasse Herranen on yhdeksäs henkilö, joka on saatu mukaan. Vielä on kaksi muuta aktiivista kaveria, jotka pitäisi saada ehdokasporukkaan. Mahdollista on vielä se, että ehdokkaita tulee lopulta täysi tusina, kertoo kristillisdemokraattien Pieksämäen paikallisosaston puheenjohtaja ja valtuutettu Antti Kivimäki.