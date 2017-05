Jari Asikainen

Suomalaiset ovat värjötelleet tänä keväänä harvinaisen kylmissä keleissä.

Kevät onkin kiistatta myöhässä, mutta maatalouden kannalta ero ei ole kovinkaan dramaattinen.

– Jos katsotaan asiaa pitkällä aikavälillä, niin kylvöt on tehty monena vuotena 15.–20. toukokuuta. Kaksi edellistä kevättä olivat epätavallisen lämpimiä, joten senkin vuoksi tämä kevät tuntuu tulevan niin hitaasti, Pro Agria Etelä-Savon kasvintuotannon ja talouden asiantuntija Riitta Savikurki sanoo.

Vehnä, rypsi ja rapsi pyritään kylvämään toukokuun alussa, joten niiden osalta ollaan jonkin verran myöhässä. Kylmyys on haitannut myös avomaan vihannesten ja puutarha kasvien viljelyä, kuten myös lietteen levitystä. Tavanomaiset ohra ja kaura sen sijaan kylvetään näihin aikoihin

– Ratkaisevampaa onkin, millainen sää on tästä eteenpäin. Kaikki on mahdollista, vielä ei ole menetetty mitään. Paljon pahempi on poikkeuksellisen lämmin kevät, jota sitten seuraa takatalvi.

