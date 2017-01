Suunnitteilla oleva vene- ja moottoripyöräverolaki kuumentaa tunteita

Teksti: Jari Asikainen

Arkistokuva: Helena Nyman

Valtiovarainministeriön suunnittelema vene- ja moottoripyöräverolaki kuumentaa sekä veneilijöiden että moottoripyöräilijöiden tunteita.Moottoripyöriltä esitetään kannettavaksi 12 kuukauden verokaudelle määräytyvää 150 euron tasaveroa, jonka suuruuteen eivät vaikuta moottoripyörän ominaisuudet tai liikennekäytön määrä.

Pieksämäen Moottoripyöräkerhon (PiMoKe) rahastonhoitaja Harri Eronen toteaa, että lakiluonnos on erittäin epäoikeudenmukainen.

– Moottoripyöriä ja veneitä käytetään kuitenkin vain muutamana kesäkuukautena. Lisäksi niistä maksetaan jo polttoaineveroa, mikä onkin oikeudenmukaisesti laadittu, sillä se menee käytön mukaan. Ja moottoripyörän ostohetkellä on maksettu vielä autoverokin.

Ulkoministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on puhunut mediassa juppiskoottereiden ja huvikuunareiden verottamisesta.

Erosen mukaan suomalainen keskivertomotoristi on kuitenkin kaikkea muuta kuin juppi. Hän on 46-vuotias, ammattikoulutuksen saanut pieni- tai keskituloinen.

– Jotkut ovat puhuneet kateusverosta, mutta minä puhuisin mieluummin ajattelemattomuusverosta. Tässä ei ole mietitty kokonaisuutta, eikä verouudistuksen kokonaisvaikutuksia.

Hallitus laskee keräävänsä verouudistuksella motoristeilta 25 miljoonaa euroa vuodessa.

Motoristit taas ovat sitä mieltä, että harrastuksesta kannetut verotulot saattavat kokonaisuudessaan jopa pienentyä. Moottoripyöräilijä ei elä pelkästään bensiinistä, vaan käyttää harrastaessaan palveluita laidasta laitaan.

Myös veropohja tulee supistumaan, sillä moottoripyöriä on oletettu poistuvan liikennekäytöstä jonkin verran veron takia.

– Jos omistaa yhden pyörän, niin suurin osa ottaa sen keväällä käyttöön, tuleepa uutta veroa tai ei. Mutta jos pyöriä on enemmän, otetaan liikenteeseen ehkä vain yksi. Ja jos harrastuksen jatkuminen on ollut muutenkin kiikun kaakun, on tällainen vero monelle se viimeinen pisara.

Eronen muistuttaa, että toteutuessaan uudistus tulee laskemaan kulutuksen lisäksi myös kotimaanmatkailun suosiota. Moottoripyörällä ei voi myöskään kuljettaa kovin suurta tavaramäärää, joten majoitus- ja ruokapalveluita käytetään paljon.

– Meidän perheen moottoripyöristä ja mönkijästä menisi tätä uutta veroa 750 euroa vuodessa. Sillä rahalla sitä kävisi jo vaimon kanssa ulkomailla. Ja vaikka harrastusta jatkaisikin entiseen malliin, on veroihin käytettävä raha pihistettävä jostain muualta.

Hän on sitä mieltä, että verotuloja saisi kartutettua paljon mukavammin harrastajajoukkoa kasvattamalla. Tämä edellyttäisi verojen löysäämistä kiristämisen sijasta.

– Harrastevälineitä ei pidä verottaa, olivatpa ne mitä tahojaan.

PiMoKe on järjestänyt 35-vuotisen historiansa aikana kolmesta neljään ilmaistapahtumaa vuodessa. Yhteensä niihin on vuosien varrella osallistunut 8 000–10 000 pieksämäkeläistä.

– Kaikki tällainen toiminta vaarantuu, jollei ole ajeluttajia. Onneksi monet kerholaiset ovat olleet äärimmäisen aktiivisia ja vieneet asiaa eteenpäin omien päättäjien kautta, Eronen iloitsee.