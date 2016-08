Vegaanisten tuotteiden myynti jyrkässä kasvussa

Jesse Kuparinen

Kasvisruoan ja vegaanituotteiden myynti on huimassa kasvussa myös Pieksämäellä. Pieksämäen K-citymarketissa vegaanituotteiden myynti on kasvanut jopa 85 prosenttia alkuvuodesta.

Pieksämäellä myytävistä pakasteaterioista ja -ruoista jopa kymmenys on jo kasvispohjaisia. Esimerkiksi erilaiset soijapakasteateriat ovat nostaneet suosiotaan.

Maanlaajuisesti Kesko kertoo kasvisproteiinipohjaisten tuotteiden myynnin kasvaneen 25 prosenttia.

Kasvisproteiinipohjaisista tuotteista muun muassa maitoa korvaavat juomavalmisteet, kuten kaurajuoma ja soijajuoma ovat kasvattaneet myyntiä maanlaajuisesti lähes 30 prosenttia.

Pieksämäellä noiden juomien osuus maitoryhmään luokiteltavasta myynnistä yltää viiteen prosenttiin.

Trendituote nyhtökauran suosio on edelleen valtavaa. Pieksämäelläkin tuote viedään jatkuvasti käsistä ja tälläkin hetkellä kauppa odottaa saavansa täydennystä.

Sen sijaan vegaanisen jäätelön myynti ei ole ainakaan Pieksämäellä kovinkaan suurta.

Pieksämäen K-citymarketin kauppias Marko Siikanen kertoo, että kasvispohjaisia tuotteita on jatkuvasti lisätty valikoimiin.

– Pakasteissa kasvistuotteita on entistä enemmän ja niiden menekki on iso. Kasvispihvit ja soijavalmisteet myyvät todella hyvin. Myös kasvisproteiinijuomien myynti kasvaa jatkuvasti. Vegaanisten einesten valikoima on meillä vielä pieni, mutta muuten valikoimamme alkaa olla melko laaja, Siikanen luettelee.

Kuluttajien kiinnostuksen kasvistuotteisiin kasvaessa, myös valmistajia on tullut markkinoille yhä enemmän

– Vegaanivalmisteita tukussa olisi todella paljon, mutta tilaa pitäisi löytyä kaupasta enemmän.

Toistaiseksi kauppa on kuitenkin onnistunut vastaamaan kysyntään hyvin, ja toivottuja tuotteita on usein löytynyt jo ennestään hyllystä.

Vegaanituotteiden suosio ja uusien tuottajien ilmaantuminen markkinoille näkyy myös hintakehityksessä.

– Kasvistuotteiden hinta laskee jatkuvasti. Toki erikoisruokavalion tuotteet ovat vieläkin hiukan normaalia kalliimpia, Siikanen toteaa.

Millainen ihminen sitten keskimäärin ostaa kasvisvalmisteita?

– Etenevissä määrin toki kuka tahansa, mutta ehkä perinteinen vegaanituotteiden ostaja on alle viisikymppinen terveystietoinen nainen. Poikkeuksena on nyhtökaura, joka tuntuu kelpaavan aivan kaikille.

Terveysbuumi onkin Siikasen mukaan suurin syy vegaanituotteidenkysynnän taustalla. Hän uskoo kysynnän olevan pysyvä ilmiö, joskin erilaisten kilpailevien tuotteiden määrä voi alkuinnostuksen jälkeen laskea.

Kesko varautuukin kasvisproteiinituotteiden suureen kysyntään pystyttämällä kauppoihinsa niin kutsuttuja vegehyllyjä. Hyllyistä tulisi löytyä kootusti erilaiset kasvisproteiinivalmisteet.

Hanketta on testattu toistaiseksi vain parissa K-kaupassa, mutta tulevaisuudessa vegehylly saatetaan nähdä myös Pieksämäellä.

– Palaute pilottihankkeen vegehyllyistä on ollut hyvää, joten kyllä meidänkin pitää vahvasti harkita, palvelisiko vegehylly asiakkaita paremmin, Siikanen päättää.