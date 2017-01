Vastaanottokeskus tyhjenee helmikuun loppuun mennessä

Jaana Virtanen

Pieksämäen vastaanottokeskus lakkautetaan maaliskuun loppuun mennessä. SPR:n ylläpitämässä yksikössä on ollut paikkoja noin 150 turvapaikanhakijalle, mutta tällä hetkellä asukkaita on enää noin sata.

– Ensimmäinen noin 30 henkilön ryhmä siirtyi täältä Pohjois-Karjalaan viikko sitten perjantaina, kertoo vastaanottokeskuksen johtaja Jukka-Pekka Itkonen.

Seuraava ryhmä lähtee kuukauden sisällä ja viimeinenkin ryhmä helmikuun loppuun mennessä. Maaliskuu on varattu vastaanottokeskuksen alasajo- ja ennallistamistoimille. Maahanmuuttovirastolta tulee siirron alla tieto siitä, mihin turvapaikanhakijat lähtevät. Etukäteen tietoa ei saa.

Pieksämäen yksikössä on edelleen 12 työntekijää ja siellä toimii myös Punaisen Ristin vapaaehtoisia työntekijöitä.

– Yt-neuvottelut ovat alkamassa. Ei ole varmaa tietoa, onko muualla vastaanottokeskuksissa työpaikkoja ja minkä alan työntekijöille niitä on. Arvelen, että ihmisillä olisi halukkuutta lähteä, jos töitä löytyisi lähettyviltä.

Myös Mikkelin ja Savonlinnan vastaanottokeskukset lopettavat toimintansa. Niiden määräaika on kesäkuun lopussa.

– Kaikki Etelä-Savon vastaanottokeskukset ovat olleet aika toimivia. Lähes kaikki siirrettävät turvapaikanhakijat olisivat halunneet jäädä tänne.

Maahanmuuttovirasto on irtisanonut sopimuksia ja sen perusteella majoituspaikat vähenevät noin 2000 paikalla maaliskuun lopussa. Paikkoja jää vastaanottokeskuksiin noin 15 000.

Soiselän vastaanottokeskukseen majoittuneista turvapaikanhakijoista kymmenet ovat saaneet oleskeluluvan ja kielteisiä päätöksiä on tullut toistasataa.

– Noin 50 prosenttia oleskeluluvan saaneista on jäänyt Pieksämäelle tai Etelä-Savoon. Tänne asumaan halunneet ovat saaneet nopeasti asunnon.

Tässä vaiheessa Pieksämäelle on jäämässä asumaan reilu 20 ihmistä, joukossa on perheitä sekä yksin tulleita.

Kotouttamiskoulutuksena toteutettu suomen kielen opiskelu on myös käynnistynyt ripeästi. Kielen oppiminen helpottaa työn tai opiskelupaikan saamista. Moni tulija puhuukin jo hyvin suomea.

Aikuisten perusopetus toteutetaan Seurakuntaopistossa, alakouluikäiset lapset käyvät koulua Harjun koulussa ja yläkouluikäiset yläkoulussa.

– Moni kokee Pieksämäen mukavana ja turvallisena paikkana. Muualle siirtyvät ovat kyselleet mahdollisuutta tulla Pieksämäelle asumaan.

Pieksämäellä on myös alaikäisiä turvapaikanhakijoita, jotka asuvat tuetusti Seurakuntaopiston asuntolatiloissa.

– Reilu vuosi sitten maahan tulleiden 12 alaikäisen nuoren elämä ja asuminen Pieksämäellä jatkuu, kertoo aluejohtaja ja koulutuspäällikkö Jari Rauhala Seurakuntaopistosta.

Tulijoiden joukossa on afganistanilaisia, syyrialaisia ja irakilaisia.

– Heillä on jo mahtava kielitaito. Kieli tarttuu, kun motivaatio on kohdallaan. Heille annetaan koulutusta ja neuvoja jatkokoulutuksesta.