Vasemmistoliitolla nyt 14 nimen lista

Jorma Ylönen

Vasemmistoliitolla on koossa Pieksämäellä jo 14 kuntavaaliehdokkaan lista, kun ehdokasasettelun päättymiseen on aikaa vielä viikko.

Maanantaina julkistetulla listalla on neljä uutta nimeä verrattuna marraskuuhun, jolloin vasemmistoliitto viimeksi kertoi ehdokkaistaan. Uudet nimet ovat Anna Mykkänen, Anne Oksanen, Jaakko Vaak ja Päivi Koukonen.

Muut ehdokkaat ovat Risto Mykkänen, Ari Lehvonen, Sami Makkonen, Olli-Matti McLees, Piia Tenhunen, Esa Annala, Riku Särkkä, Aino Kytömäki, Markus Åkerlund ja Mikko Ojala.

– Olemme todella tyytyväisiä listaamme, sillä meillä on hyvin monenikäisiä ehdokkaita ja meillä on jokaisella omat konkreettiset asiamme, joita ensisijaisesti haluamme edistää kunnassamme, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Piia Tenhunen sanoo.

Vasemmistoliitto odottaa saavansa viimeisen viikon aikana vielä täydennystä listaansa.

– Jo alkuviikon aikana vastaus on luvassa kahdelta henkilöltä, Tenhunen kertoo.

Kuntavaaleissa 2012 vasemmistoliitolla oli 13 ehdokasta.