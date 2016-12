Valtuustossa syntyi koulusopu

Jorma Ylönen

Pieksämäki rakentaa uuden yläkoulun Hiekanpäähän. Valtuusto päätti asiasta tiistaina murskalukemin 39 – 3.

Päätös perustui poliittisten ryhmien asiassa ennen valtuuston kokousta saavuttamaan sopuun.

Hiekanpään eli niin sanotun A-vaihtoehdon kannalla oli esimerkiksi SDP:n ryhmäjohtaja Alpo Salo, joka vielä kaupunginhallituksessa viime viikolla oli B-vaihtoehdon eli Keskuskoulun ja sen tontille rakennettavan lisätilan kannalla.

– Tehdään joulumielellä, sulassa sovussa päätös yläkoulun rakentamisesta Hiekanpäähän, Salo sanoi.

Hieman Saloa harmitti:

– On silti sanottava, että olisi ollut erittäin hyödyllistä sijoittaa lukio muun toisen asteen koulutuksen yhteyteen. Lukiolle on liian paljon tilaa lukiolle Keskuskoulussa, sinne on jossakin vaiheessa saatava muita maksumiehiä lukion rinnalle.

Myös vasemmistoliiton Risto Mykkänen oli Hiekanpään kannalla. Hän harmitteli, miksi eri vaihtoehtoja ei tuotu valtuustolle jo vuosi sitten: näin koko vuoden jatkunut repivä keskustelu olisi voitu välttää.

– Riitelyn perintö siirtyy seuraavalle valtuustolle, niin syvät haavat tästä ovat jääneet. Ja jos tässä kouluasiassa on kulunut paljon aikaa, niin syy on viranhaltijoissa eikä luottamushenkilöissä.

Sovusta olivat sivussa perussuomalaiset ja sitoutumattomana valtuutettuna toimiva Paavo Korhonen.

Perussuomalaisten Raimo Julkunen esitti yläkoulun paikaksi Keskuskoulua. Veli-Pekka Myyryläinen (ps.) kannatti Julkusta, samoin Korhonen.

– Jokainen tajuaa, että rannan läheisyydessä on mutalikkoa. Rakentaminen sinne tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin mitä nyt arvioidaan, Myyryläinen sanoi.

Keskustan valtuustoryhmään tiistaina liittynyt Tapio Klen poikkesi heti muusta ryhmästä ja äänesti tyhjää.

Kokousta seurannut yleisö palkitsi valtuuston reippain taputuksin päätöksen jälkeen.