Valtuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen ensi tiistaina

Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäen kaupunginvaltuusto kokoontuu tiistaina 31. tammikuuta ylimääräiseen kokoukseen.

Asialistalla on vain Hiekanpään yläkoulun arkkitehtisuunnittelun jatkaminen.

Valtuuston puheenjohtaja Soili Moilasen (kesk.) mukaan kokous pidetään, koska kaupunginhallituksen viimeviikkoinen päätös yläkoulun suunnittelusta on aiheuttanut valtuutettujen ja kaupunkilaisten keskuudessa runsaasti keskustelua kaupunginhallituksen päätöksen laillisuudesta.

– On huhuttu, että kaupunginhallitus käveli valtuuston päätöksen yli, hän sanoo.

Hallitushan päätti, että suunnittelu jatkuu Arkkitehtitoimisto Lundén Architecture Oy:n esittämän suunnittelusopimuksen mukaisesti.

Hallituksen päätöksen kritisoijat ovat vedonneet valtuuston viime vuoden huhtikuussa tekemään päätökseen, että Hiekanpään yläkoulun suunnittelusta käynnistetään avoin tarjouskilpailu.

– Annetaan valtuuston nyt päättää, koska se on kunnan ylin päättävä elin. Olisimme voineet käsitellä asian jo tänään valtuuston kokouksessa, mutta nyt valtuutetut saavat vielä lisäaikaa pohtia asiaa, Moilanen toteaa.

Kaupunginhallitus kokoontuu ylihuomenna torstaina, jolloin se tekee esityksen valtuustolle.

– Sieltä voi tulla minkälaisia esityksiä tahansa.

Moilanen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Erkki Huupponen (sd.) toivovat, että valtuusto asettuisi viimeviikkoisen kaupunginhallituksen päätöksen taakse.

– Se olisi näillä näkymin kaikista edullisinta, Huupponen sanoo.

Molemmat vetoavat, että valtuuston kokouksessa löytyisi samanlaista yhteistä me-henkeä kuin joulukuun kokouksessa. Tällöin valtuusto päätti ilman suurempia nurinoita, että yläkoulu rakennetaan Hiekanpäähän.

– Se oli hyvä päätös. Nyt toivotaan, että asiat lähtisivät menemään eteenpäin. Nyt pitää löytää yhteinen sävel siitä, miten lähdemme Pieksämäkeä kehittämään. Toivomme, että valtuutettujen keskuudesta löytyisi yhteinen tahtotila, Moilanen korostaa.

Jos valtuusto asettuu kaupunginhallituksen päätöksen kannalle, koulun rakentaminen alkaisi aikaisintaan kesällä. Tällöin valmista pitäisi olla vuonna 2019.