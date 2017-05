Valokuvaaja työskentelee suoraan sydämestä

Tara McLees

Harjun koulun ruokalan seinillä seikkailee mitä ihastuttavimpia hahmoja. Kuvissa hymyilevät muun muassa kullankaivaja, merenneito, valokuvaaja, Monster High -nukke, maalivahti ja jalkapalloilija.

Valokuvaaja Riikka Kinnunen herkistyy. Kuvat tuovat edelleen mieleen pitkän työrupeaman, joka oikeastaan alkoi jo viime vuoden lopulla, jolloin ensimmäinen Schoolfie-projekti alkoi.

Schoolfie on ainutlaatuinen valokuvaprojekti, jossa ammattikuvaaja ottaa lapsista itsetuntoa vahvistavia kuvia. Jokainen kuva on koululaisen itsensä ideoima, lapsen näköinen otos. Valokuvaaja ja opettaja toimivat oppilaan mukana tukijoina ja oppaina.

– Lapset itse ovat tähtiä. He itse päättävät, millainen kuvasta tulee ja millaisia asioita he kuviin haluavat, Kinnunen sanoo.

