En valinnut laulamista, se valitsi minut

( Kuva: Saku Tiainen)

Tara McLees

Uusin kausi musiikkiohjelma The Voice of Finlandia on startannut. Viime viikolla pieksämäkeläiset bongasivat televisioruudusta tutun kasvon. Mariella Pudas tunnetaan Pieksämäellä paremmin vanhalla sukunimellään Gargano. Hänet on nähty muun muassa useissa Poleenin Teatterin lastenmusikaaleissa sekä Pappilan Pihan Kesäteatterissa.

Pudas kertoo seuranneensa The Voice of Finlandia alusta lähtien hyvin tarkkaan.

– Huomasin joka kerta miettiväni enemmän ja enemmän miten itse haluaisin kisan hoitaa ja millaisia biisejä haluaisin esittää, mutta aina kun ilmoitus hakuvaiheesta tuli, jänistin. En ajatellut kisailun olevan minua varten ja varmasti pelkäsin eniten sitä pettymystä jos en pääsisikään mukaan. Kuitenkin viimeisimmän tuotantokauden lopussa tapahtui jokin käänne, Pudas kertaa tuntojaan.

– Olin Pieksämäellä ystäväni luona ja seurasimme live-lähetystä kunnes sanoin ääneen, että jos vielä uusi kausi tulee, niin mä haen mukaan. Jänistin kuitenkin taas ja viimeinen hakupäivä meni ohi. Sitten näin ilmoituksen, jossa etsittiin lisää hakijoita karaokekiertueen kautta. Yksi päivämääristä sattui sopimaan kalenteriini ja ajatus jäi kutkuttamaan.

Pudas selvisi esikarsinnasta yli tuhannen laulajan joukosta alle sadan laulajan joukkoon. Itse karsintapäivää hän kuvailee uskomattomaksi.

– Totta kai päivälle tuli pituutta, kun aikaisin aamulla menimme Telakalle tekemään erilaisia haastatteluja ja koska laulajia oli paljon, niin odottelua oli ihan riittävästi. Itseäni se ei haitannut yhtään, olin varautunut siihen hyvin etukäteen ja latautunut päivään hyvällä fiiliksellä.

Hänen esityksensä oli karsinnan loppuvaiheessa, ja takahuoneessa ehti alkaa pyöriä huhuja täyttyneistä tiimeistä.

– Sitä en olisi halunnut kuulla. Se vei ajatuksia aivan väärille raiteille ja lisäsi paineita kovasti. Juuri ennen lavalle nousua sain kovan ramppikuumeen ja eksyin ajatuksiin, ettei minusta ole tähän. Sitten vaan hillitön draivi päälle ja sillä ajatuksella, että onhan sitä nyt ennenkin laulettu jos vaikka missä!

Kun tähtivalmentaja Olli Lindholmin tuoli kääntyi Pudaksen esittämän Journey-yhtyeen herkän balladin Faithfully loppuvaiheessa, puhkesi laulaja lähes välittömästi kyyneliin.

– Siinä se kaikki jännitys sitten purkautui. En muista vapisseeni koskaan sillä tavalla. Lenni-Kalle Taipale luuli, että pyörryn ja toi herrasmiehenä tuolin minulle. En muista oikein muuta kuin ajatelleeni, että jes! Kiitos Olli! Huh! Uskomatonta! Apua! Minä pääsin jatkoon!

Pudas joutui odottelemaan tuolin kääntymistä aivan loppumetreille saakka. Odotus oli piinaavaa.

– Olin tietenkin miettinyt etukäteen, ettei pidä keskittyä kesken laulun niihin tuoleihin, vaan kommunikoida yleisön kanssa ja kertoa heille sitä upeaa tarinaa, mikä biisissäni on. Aloitin mielestäni todella hyvin varsinkin siihen nähden mitä ihmettä päässäni pyöri 10 sekuntia ennen lavalle nousua.

90 sekuntia kestäneen kappaleen aikana ehtii Pudaksen mukaan miettiä paljon.

– Mitään ei tapahdu. Michael Monroe heiluttaa käsiä yleisön kanssa. Nyt tulisi se korkein ja vaikein osa kappaletta ja ääni ei syty. Peli on menetetty. Sekunnit kuluvat ja ajattelin mielessäni, että hymyile kauniisti ja lopeta tyylillä. Biisi loppui ja käännyin katsomaan vielä yleisöä kiitokseksi kannustavasta tunnelmasta. Minulle tuli täytenä yllätyksenä, että Ollin tuoli kääntyikin viimesekunnilla.

Seuraavaksi on vuorossa Ollin päivä, jolloin kisaajat tekevät yhdessä jotain mukavaa ja saavat kilpailun seuraavan vaiheen ohjeistuksen.

– Luvassa on kaksintaistelu, eli laulamme lauluparin kanssa meille määrätyn kappaleen nyrkkeilykehässä ja toinen putoaa kisasta. Edellisillä kausilla on tullut välillä niin yllättäviä kappalevalintoja, että innolla ja jännityksellä odotan mikä omalle kohdalle sattuu ja ketä vastaan pääsen laulamaan. Kaksintaistelusta, eli kotoisammin battlesta tulee taatusti raastava, koska siinä karsiutuu todella iso osa tiimistä pois.

Pudas kertoo kasvaneensa hyvin musiikillisessa perheessä.

– Minä en ole koskaan valinnut laulamista vaan on pakko sanoa, että se on valinnut minut. Perheessämme on aina menty musiikki edellä ja musiikin ympäröimänä kun on kasvanut, niin se on niin selkeä osa minua, etten osaa ajatella sitä erillisenä asiana.

Pudas lauloi Musicat-kuorossa 10 vuotta. 14 vuotiaana hän osallistui Poleenissa esitettyyn Valon Lapsi -nimisen rockmusikaalin tekemiseen.

– Teatteri ja musiikki tuntuivat ihan omalta jutulta siinä hetkessä. Toisin kuin vaikka lukio, ja sen varmasti kaikki opettajatkin huomasivat, Pudas naurahtaa.

Ylioppilaaksi hän kirjoitti vuonna 2007, jonka jälkeen Pudas työskenteli vuoden Liikennekoulu Alexissa. Kytö musiikkia kohtaan paloi kuitenkin vahvana, ja tie vei pääkaupunkiseudulle.

– Löysin coverbändin, joka oli solistia vailla ja meillä on sama poppoo edelleen pystyssä. Hauskaa on, että basistimme on myös pieksämäkeläinen, emmekä tunteneet entuudestaan. Soitamme lähinnä hääkeikkoja, sekä treenaamme aktiivisesti yhdessä. Sain myös työpaikan Vantaalta autokoulusta ja olen samassa koulussa edelleen opettajana.

Pudas kokee arvostavansa entistä kotikaupunkiaan nykyisin enemmän, kuin täällä asuessaan.

– Muistot Pieksämäeltä ovat pääasiassa kouluista, harrastuksista ja ystävistä. Tuntuu, että olen oppinut arvostamaan synnyinkaupunkiani entistä enemmän sen jälkeen, kun muutin pois. Silloin se tuntui pieneltä paikalta, mutta myöhemmin olen ymmärtänyt asian hyvät puolet. Käyn Pieksämäellä muutaman kerran vuodessa, jolloin yritän nähdä siellä asuvia ystäviäni ja perhettäni. Kyllä koti tuntuu aina kodilta, kun kurvaa ”Anolalle” Villa Garganoon.

Lapsuudessaan Pudas kertoo ihailleensa kovasti Spice Girlsiä, Hansonia, The Rasmusta ja Tiktakia. Vanhemmiten Maija Vilkkumaa, Muse, Paula Vesala ja 1980-luvun melodinen rock ovat vaikuttaneet Pudaksen musiikkimakuun.

Parhaillaan hän työstää musiikkia tulevalle levylleen miehensä kanssa.

– Tyyliä on vielä todella vaikea kuvailla, mutta kyllähän eniten minulta kuulostaa pirteä ja asenteellinen rock.

Entäpä jos laulukilpailun voitto osuu kohdalle, juhlitaanko voittoa Pieksämäen torilla?

– Oho. Wau. Joo! Tuleeko kukaan? Juhlitaanko vaikken voittaisikaan?