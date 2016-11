Vakuuttamattoman ajoneuvon laiminlyöntimaksu saattaa nousta

Aku-Pekka Mölsä



Ensi vuoden alussa muuttuva liikennevakuutuslaki vaikuttaa joiltain osin tavallisen autoilijan arkeen. Muutokset koskevat lähinnä pakollista liikennevakuutusta. Myös bonusehdot kannattaa lukea jatkossa tarkasti.

Nykykäytännön mukaan uusi liikennevakuutus pitää ottaa heti ajoneuvon hankinnan jälkeen tai jos haltija vaihtuu. Viimeistään kuitenkin seitsemän päivän kuluessa, jos ajoneuvo on ostettu rekisteriin merkityltä omistajalta.

– Jos omistusoikeuden siirtämisen ja vakuuttamisen välillä on kulunut yli seitsemän päivää, meille tulee tieto ajoneuvoliikennetietojärjestelmästä. Jos sellainen auto tavataan liikenteessä, kilvet lähtevät ja matka keskeytyy ja meiltä tulee perästä lasku. Meidän viesti on: älä aja vakuuttamattomalla autolla! Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen painottaa.

Jos vakuuttamaton auto tavataan liikenteessä, siitä seuraa tällä hetkellä vähintään 42 euron laiminlyöntimaksu.

Tähän saakka maksujen pohjaosa on laskettu kolmen suurimman vakuutusyhtiön vakuutusmaksuista.

– Jatkossa ne määrätään meidän oman riskitutkimuksen perusteella ja taso tulee nousemaan.

Ensi vuonna laiminlyöntimaksu voi olla vähintään 60 euroa, mutta sitä ei vielä ole vahvistettu.

Ensi vuoden alusta lähtien vakuutusyhtiöt voivat huomioida asiakkaan koko vahinkohistorian useammassa eri ajoneuvossa.

Vakuutusyhtiöillä pitää kuitenkin olla laskuperusteissa määritelmä, miten tällaisissa tapauksissa toimitaan. Tähän saakka vahinko- ja vakuutushistoria on ollut ajoneuvokohtainen.

– Kansankielellä ilmaistuna kakkosauto on lähtenyt nollabonuksista.

Jumppanen kertoo, että jokaisella vakuutusyhtiöllä on ollut oma bonusjärjestelmänsä, mutta käytännössä jokainen yhtiö on noudattanut samaa perusrakennetta.

Lain mukaan vakuutushistoria on otettava huomioon vakuutusmaksuissa. Jumppanen muistuttaa, että jatkossa vakuutushehdot voivat olla erilaisia vakuutusyhtiöiden välillä.

– Meidän viesti on, että kuluttajan pitää katsoa tarkemmin vakuutusehdot. Aikaisemmin ehdot olivat paljon yhtenäisemmät. Jatkossa jokainen yhtiö määrittää ehdot itse, kuten tälläkin hetkellä.

Ehdot tulevat voimaan siinä vaiheessa, kun asiakas uusii vakuutustaan.

Vapaaehtoisiin kaskovakuutuksiin laki ei vaikuta.

Jumppasen mukaan Liikennevakuutuskeskus saa vuosittain 42 000 ilmoitusta, ettei liikennevakuutus ole kunnossa. Valtaosa tapauksista on sellaisia, että vakuutus on jäänyt ottamatta huolimattomuuden tai välinpitämättömyyden takia.

– Ihmiset eivät ymmärrä sitä, että vakuuttamattomuudesta tulee seurauksia. Yleisin myöhästymiskategoria on 1–3 päivää. Osa katsoo, ettei se ole niin päivän päälle, vaikka vakuutus on aikaa ottaa seitsemän päivän sisällä.

Jumppasen mukaan liikennevakuutuslaki vaati päivitystä. Vanha laki on vuodelta 1960.