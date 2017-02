Ei se vaarallista ole, jos ei liikaa räplää

Pieksämäen lukion aulassa on jotenkin tuttu näky. Oppilaita istuu ala- ja yläkerran penkeillä ja suurimmalla osalla on älypuhelin silmiensä edessä.

Yläkerrasta tavoitettu nuorten naisten ryhmä käyttää puhelinta päivittäin. Kenellekään älypuhelimen tuijottaminen ei ole aiheuttanut niska-hartiakipuja tai ongelmia silmissä.

– Somessa tulee oltua. Olen Snapchattiin koukussa, ja kännykästä riippuvainen, Maria Kivimäki sanoo ja porukka röhähtää nauramaan.

Hän kertoo viettävänsä puhelimen kanssa päivittäin pari tuntia, josta suurimman osan puhelin on kädessä kotona.

Kivimäki myöntää, että tietokoneen ruudun tuijottaminen aiheuttaa silmien kuivumista.

