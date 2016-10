Vaalijala avaa toimintakeskuksen Kinolinnan tiloihin

Jari Asikainen

Kantakaupungin ytimeen, Pieksämäen Kinolinnan tiloihin avataan joulukuun aikana Vaalijalan ylläpitämä toimintakeskus.

Tiloihin perustetaan asiakasvetoinen tilava kahvila ja Vaalijalan tuotemyymälä, minkä lisäksi sinne siirretään Nenonpellossa tähän saakka järjestetty mediapajatoiminta. Tiloissa aletaan järjestää myös Taidepesulan vaihtuvia taidenäyttelyitä ja mahdollisuuksien mukaan myös taidestudiotoimintaa.

– Kahvila- ja mediatoiminta ovat toiminnan kärjet. Lisäksi tiloissa järjestetään kurssimuotoista toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille muun muassa kulttuurin ja taiteen saralta, avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala kertoo.

Toimintakeskusta ovat kehittäneet yhteistyössä Nenonpellon päivätoiminta sekä avopalveluita tuottava Savoset.

Näillä näkymin päivätoiminnasta siirtyy Kinolinnaan kaksi ohjaajaa ja Savosetiltä yksi työvalmentaja sekä eri asiakasryhmiä.

Ruutalan mukaan kaupungin keskustaan sijoittuvalla toimintakeskuksella vastataan asiakkaiden, erityisesti nuorten aikuisten tarpeeseen.

Kantakaupungissa on lukuisia oppilaskoteja, joten Kinolinnassa toimiva keskus on hyvä tukikohta ja poikkeamispaikka iltaisin ja viikonloppuisin tukea tarvitseville asiakkaille.

– He tarvitsevat nykyaikaista tekemistä ja haluavat olla siellä missä muutkin. Nenonpellossa on toki paljon toiminnallista tekemistä, mutta vaihtelu virkistää, Ruutala toteaa.

Uuden toimintakeskuksen kautta Vaalijalalla on tarkoitus avata yhteistyöverkostoja moneen suuntaan.

Nuorisotoimi on luonteva yhteistyökumppani, mutta ideoita heitellään myös muiden toimijoiden, yrittäjien, järjestöjen ja palveluntuottajien suuntaan.

– Nyt täytyy vain pohtia, kuinka voimme kaikkein parhaiten hyötyä toisistamme. Mahdollisuuksia on valtavasti.

Kinolinnan kiinteistön omistaa Alv-yhtymä Pieksämäen Kinolinna ja se vuokraa Vaalijalalle tiloja 287 neliömetrin edestä. Vuokra on kahdeksan euroa neliömetriltä ja vuokrasopimus tehdään ensi alkuun kolme vuodeksi.

Tilat vaativat pieniä muutostöitä ja vuokranantaja on lupautunut remontoimaan tilat tarpeiden mukaisesti.

– Esteettömyyttä täytyy parantaa rakentamalla pyörätuoliluiskia. Lisäksi täytyy tehdä pintaremontti sekä hankkia kalusteita, Ruutala sanoo.

Uuden keskuksen toimintakulut katetaan toimintatuotoilla. Toimintatuotot muodostuvat pääasiassa sisäisistä myyntituloista, eli päiväaikaisen toiminnan tuotoista.

Lisäksi tuloja tulee kahvilamyynnistä, kuntien käyttöpäivähinnoista sekä ulkopuolisilta henkilöiltä perittävistä kurssimaksuista.

– Kinolinnan toimintakeskus kytkeytyy samalla Vaalijalan tulevaan hanketoimintaan. Olemme osatoteuttajana Diakin Luontovoimaa-hankkeessa, jossa selvitellään luonto- ja eläinavusteisen toiminnan mahdollisuuksia. Kukaties otamme Kinolinnaankin lemmikkejä, kuten vaikkapa kissan.