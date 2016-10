Uusi yritysasiamies tuntee yrittäjän sielunmaiseman

Kai Andersin ei aio nököttää toimistossa vaan jalkautua yrityksiin

Aku-Pekka Mölsä

Lokakuun alussa Pieksämäen kaupungin yritysasiamiehenä aloittanut Kai Andersinin työhuone on keskeisellä paikalla Latomossa. Ikkunasta näkyy tori, joka ajankohtaan nähden näyttää vireältä.

Andersin on saanut kaupungista hyvän ensivaikutelman.

– Katson asioita vielä ulkopuolisin silmin, mutta olen aina tykännyt Pieksämäestä, koska kaupungin päätöksenteko on yrityspuolella suoraviivaista ja toiminta ylipäänsä. Se on minulle tärkeä asia. Haasteita on, mutta se on hyvä asia. Näin pääsen kehittämään aluetta, kiinteistöalan yrittäjän paikalta kaupungin palvelukseen hypännyt Andersin sanoo.

Hänen näkemyksensä mukaan yritystoiminta on Pieksämäellä monipuolista. Vielä enemmän ytyä saataisiin, jos kaupunkiin tulisi lisää yrityksiä ja täällä jo olevat investoisivat.

– Kaikki on lopulta työpaikoista kiinni.

– Kasvun mahdollisuuksia löytyy, enkä näe mitään syytä, miksi alue ei voisi kehittyä. Vaikka maakuntien ykköskaupungit, kuten esimerkiksi Kuopio tai Joensuu, ovat vetovoimaisia, se ei ole ongelma. Meidän pitää kehittää Pieksämäkeä meidän omista lähtökohdistamme, Andersin sanoo.

Hänen mukaansa suoraviivaisen päätöksenteon lisäksi hyvänä puolena Pieksämäellä on tavoitteellisuus.

– Vaikka ihmiset ovat kauppakeskuksesta montaa mieltä, minusta on hyvä asia, kun se toteutuu. Vaikka lehtien palstoilla keskustellaan, etteivät rahat sellaiseen riitä, täytyy muistaa, että meiltä viedään paljon ostovoimaa muihin kaupunkeihin. On iso asia, että paikalliset eurot saadaan tänne pyörimään.

Pieksämäki on Suomen kartalla tyypillinen pikkukaupunki. Väki vähenee, eikä uutta saada tilalle. Työikäisiä ihmisiä ei muuta, jollei ole työtä tarjolla.

Andersinin mukaan yksi lääke työvoiman saatavuuteen on jo olemassa olevien yritysten kehittäminen.

Kaupunki voi olla monella tapaa auttamassa yrittäjiä, kuten toimitilakysymyksissä, rahoitusneuvonnassa ja ylipäänsä neuvonnassa.

– Meillä on myös yhteydet koulutusorganisaatioihin, joiden kanssa voimme rakentaa räätälöityjä yrityskoulutuksia. Keinoja on paljon. Pidän myös tärkeänä, että kun yrittäjä ottaa meihin yhteyttä ongelmansa kanssa, yritämme löytää kerralla ratkaisun niin ettei yrittäjän tarvitse juosta monessa paikassa. Toivon, että yrittäjät ottavat meihin yhteyttä olipa kyseessä pieni tai iso ongelma.

Yritysasiamiehen tärkein tehtävä on kehittää toimivia yrityksiä ja auttaa yritysten toimitiloihin ja sijoittumiseen liittyvissä asioissa.

Kai Andersin aikookin jalkautua yrityksiin ja samalla kuunnella yrittäjiä ja sidosryhmiä sekä tarvittaessa auttaa etsimään apua ongelmatilanteissa. Hän ei aio hautautua paperipinon taakse konttoriinsa.

– Ihan varmasti jalkaudun yrityksiin.

Yrittäjän ilot ja murheet ovat Kai Andersinille tuttuja, sillä hän työskenteli ennen Pieksämäelle tuloaan viisi vuotta kiinteistöalan yrittäjänä Savonlinnassa.

Hänellä on muutenkin vankka kokemus yritysmaailmasta, sillä kiinteistövälityksen lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Mikkelin ammattikorkeakoulussa hankepäällikkönä, Etelä-Savon maakuntaliitossa kehittämispäällikkönä ja elinkeinokeskuksen johtajana Pohjois-Karjalassa.

– Yhdistävänä tekijä on ollut yritysmaailman, alueiden ja yritysten kehittäminen.

Ammattikorkeakoulussa työskennellessään hän kävi useinkin Nikkarilan metsäoppilaitoksella, joten paikkakunta on entuudestaan tuttu.

Uusi yritysasiamies asuu tällä hetkellä viikot Pieksämäellä. Tarkoituksena on, että perhe muuttaa myöhemmin perässä.

Hänet valittiin tehtävään eläkkeelle jääneen Kimmo Hyykosken seuraajaksi.