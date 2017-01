Uusi päiväkoti Harjun-Hali aloitti toimintansa

Tara McLees

Entisissä Harjun päiväkodin tiloissa avautui elokuun ensimmäisenä päivänä Suomi-Amerikka yhdistyksen ylläpitämä uusi päiväkoti Harjun-Hali. Yhdistyksen toinen yksityinen päiväkoti Sylvin-Syli sijaitsee Kulttuuripappila Sylvin läheisyydessä.

Kaupunginhallitus päätti vuokrata entisen Harjun päiväkodin tilat Suomi-Amerikka yhdistykselle kesäkuun lopussa. Asiaa edelsi pitkällinen vääntö siitä, kenelle tilat vuokrataan. Tiloja havitteli myös Bovallius-Palvelut.

Kaupunginhallitus halusi lisäksi koulutuslautakunnalta selvityksen siitä, kuinka se toteuttaa sille asetetut talouden tasapainoitusvaateet varhaiskasvatuksen osalta.

Koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle sitoutuvansa omilla toimenpiteillä varmistamaan sen, että tilojen vuokraaminen yksityiselle palveluntarjoajalle ei vaaranna varhaiskasvatuspalveluihin suunniteltuja säästöjä.

Kaupunki vuokraa kiinteistön yhdistykselle aluksi kahdeksi vuodeksi. Vuokraaja maksaa tiloista vuodessa 20 000 euron pääomavuokran, jonka lisäksi yhdistys vastaa kiinteistön ylläpitokuluista, huolloista ja sen hoidosta.

Päiväkodinjohtaja Sisko Könönen kertoo olevansa innoissaan ja iloinen siitä, että uusi päiväkoti saatiin valmiiksi ja ovet avattua tavoiteaikataulussa.

– Se on ollut koko yhdistykseltä suuri ponnistus, että olemme saaneet talkooporukalla kaikki kuntoon. Koko heinäkuu siihen meni, koska tieto siitä, että tämä nimenomaan meille vuokrataan tuli niin myöhään.

Könönen kertoo seuranneensa vuokra-asian ympärillä käytyä keskustelua ja päätöksen venymistä tarkkaan.

– Kyllähän meille sanottiin eri suunnista koko ajan, että saamme tilan. Mutta ei siihen voinut luottaa ennen kuin virallinen päätös asiasta oli tullut.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen tiloissa suoritettiin perusteellinen siivous.

– Meille on hyvin tärkeää se, että niin lapsilla kuin työntekijöilläkin on terve ja puhdas ympäristö. Siivosimme paikan lattiasta kattoon.

Kiinteistöä Könönen kuvailee nyt freesiksi ja toimivaksi.

– Tilaa on paljon ja erikoisiakin juttuja täällä on. Kuten esimerkiksi teatterilava spotti-lamppuineen, hän naurahtaa.

Päiväkodissa toimii kolme ryhmää: alle kolmevuotiaiden ryhmä, 3–5-vuotiaiden ryhmä sekä esikouluopetus.

Eskariryhmä on nimeltään Kiviset, 3–5-vuotiaiden ryhmä Soraset ja alle kolmevuotiaiden ryhmä on Muruset.

– Marraskuussa meillä on yhteensä 12 alle kolmevuotiasta, 19 3–5-vuotiasta ja kuusitoista eskarilaista. Ryhmät tulevat aivan täyteen.

Könönen muistuttaakin, että Pieksämäellä on jatkuvasti kysyntää alle kolmevuotiaiden päivähoitopaikoista.

Entisen Harjun päiväkodin lasten vanhemmat esittivät useaan otteeseen julkisuudessa toiveensa siitä, että päiväkoti joko jatkaisi tai tilat vuokrattaisiin yksityiselle päivähoidontarjoajalle.

Könönen kertoo vanhempien olleen huojentuneita ja tyytyväisiä kaupunginhallituksen ratkaisuun.

– Suurin osa täällä olevista lapsista on niin sanottuja vanhoja lapsia. Eli ovat olleet täällä aiemminkin. Uusiakin toki on aloittanut ja aloittaa, mutta isoin osa on toisilleen jo entuudestaan tuttuja.

– Ja se onkin todella hyvä juttu. Tietysti me työntekijät olemme lapsille ja vanhemmillekin uusia tuttavuuksia, mutta tässähän sitä tutustutaan, hän hymyilee.

Samassa kiinteistössä toimii myös Vaalijalan päivätoimintakeskus, jonka kanssa päiväkoti aikoo jatkossa tehdä yhteistyötä.

– Kävimme jo toisena päivänä tutustumassa naapurissa ja sovimme, että järjestämme tulevana syksynä muun muassa sadonkorjuujuhlan. Lisäksi on ollut puhetta siitä, että heiltä voisi tulla muutamia ihmisiä avustaviin työtehtäviin tälle puolelle silloin tällöin. He ovat esimerkiksi ilmaisseet kiinnostuksensa tehdä puutarhatöitä päiväkodin pihassa, Könönen kertoo.