Urheilutalon taakse on suunnitteilla monitoimihalli

Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäen urheilutalon takana saattaa jo vuoden päästä tähän aikaan olla sisäliikuntahalli. Tällä hetkellä paikalla on kaksi tenniskenttää.

Sisäliikuntahallin nopea tarve johtuu tilan puutteesta.

– Tilanne on sisäliikuntatilojen kanssa tukala. Nyt olemme pärjänneet jollain tavalla, kun koulut ovat pystyneet pitämään oppitunteja ulkona. Kun kelit muuttuvat, tilanne on todella tiukka. Pakko edetä nopeasti, liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen sanoo.

Aiempiin vuosiin verrattuna tilan puutetta on lisännyt se, että esimerkiksi entisessä Meriluodon koulussa liikuntatilat ovat käyttökiellossa.

Nousiaisen mukaan Pieksämäellä on nimenomaan tasalattiatilan tarve.

– Toisin sanoen tarvitaan iso palloilutila, joka soveltuu eri palloilulajeille ja liikuntaan yleisesti.

– Lisäksi on tarve monitoimitilalle, jossa on pehmustettua alustaa. Se mahdollistaa esimerkiksi koordinaatio- ja akrobaattiliikunnan, voimistelun, erityisliikunnan ja lasten elämysliikunnan.

Noin tuhannen neliön palloilutila olisi sen verran suuri, että sinne mahtuisi esimerkiksi täysimittainen salibandykenttä. Alusta olisi mahdollisesti muovia, ei kuitenkaan parketti, koska sellainen on jo urheilutalossa.

Nousiaisen mukaan monitoimihallin ja urheilutalon välille voi tarvittaessa rakentaa yhdyskäytävän. Sosiaalitiloja ei välttämättä rakenneta, mutta ne on mahdollista saada liittämällä hallin kylkeen erillinen moduuli.

– Isoa katsomorakennelmaa sinne ei lähdetä tekemään.

Nousiainen ei osaa sanoa, mitä tämä kaikki maksaa. Kaupunkilaisten veroeuroja monitoimihalliin ei kuitenkaan kulu.

– Yritämme edetä nopeasti ja se on mahdollista, koska kaupungin ei tarvitse siihen itse investoida. Ajatus on, että kaupunki pääsee mahdollisimman halvalla. Haemme sellaista tahoa, joka rakennuttaa ja operoi toimintaa. Kaupungin rooli on antaa tontti käyttöön ja ottaa päivävuoroja hallista omaan toimintaan pääasiassa päiväkodeille ja kouluille.

Nousiaisen mukaan tällä hetkellä on selvityksen alla, löytyykö toimijoita mukaan projektiin. Vielä ei ole tiedossa, saavatko tenniksen pelaajat kaksi kenttää jonnekin muualle, mikäli monitoimihalli siihen kohtaa nousee.

Urheilutalon päädyssä oleva rannan puoleinen kulma on myös käytössä, mutta Nousiaisen mukaan ylimääräistä tilaa on käytettävissä nimenomaan tenniskenttien suuntaan.

– Kaavassa on, että sinne päin se on laajennettava.

Urheilutalo alkaa olla siinä kunnossa, että sitä pitää remontoida. Yleisövessat ja varastotilat ovat huonossa kunnossa. Myös kahvion aula vaatii ehostusta.

– Nätisti sanottuna urheilutalo on retrohalli.

Urheilutalon korjaukseen on ensi vuodelle varattu rahaa 350 000 euroa.

Urheilutalo eli ”Urski” on rakennettu 1960-luvun lopussa.