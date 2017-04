Unelmaa palloiluhallista ei ole kuopattu

Aku-Pekka Mölsä

Urheilutalon liepeille sijoittuvan palloiluhallin suunnitelmat ovat yhä elossa. Hallista on olemassa piirustukset, mutta rakennuttajasta ja hallia pyörittävästä operaattorista ei ole vielä tietoa.

Pieksämäen kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen sanoo, että ennen kuin rakennuttaja ja operaattori ovat selvillä, täytyy tietää, millä summalla kaupunki on mukana.

– Seuraavaksi tehdään tarvekartoitus, onko kaupungilla mielenkiintoa rahoittaa hallin käyttöä ja mikä se summa on vuosittain. Kaupungin kannalta etsitään mahdollisimman edullista ratkaisua. Kaupunki ostaisi päivävuoroja, mutta ei rahoita rakentamista, Nousiainen selventää.

– Nyt pitää aloittaa päättäjien kanssa keskustelu, sitoutuuko kaupunki hankkeeseen. Vasta sitten voi käynnistyä varsinainen suunnittelu.

Jos kaupunki ei halua ostaa lainkaan vuoroja, koko hallihanke voi lässähtää kasaan.

– Kun tällaisia halleja on rakennettu, kyllä niissä on aina kaupunki mukana vähintään joillakin kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa.

Nousiainen kertoo, että esimerkiksi Mynämäellä Varsinais-Suomessa kaupunki ostaa vuoroja vuosittain muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla.

– Ja se toimii. Ei näitä halleja ole nurin mennyt.

