Ulkomaalaisten vankien määrä vankiloissa on kasvamaan päin

Jaana Virtanen

Vankiloiden määrä on pysynyt nykyisen hallituksen aikana Itä-Suomessa entisellään, vaikka joitakin yksiköitä oli hallituskauden alkaessa lakkautusuhan alla. Vankien määrä kääntyi viime vuonna pitkästä aikaa nousuun.– Vankiloille on tarvetta ja yksiköt jatkavat toimintaansa myös Sulkavalla ja Juuassa. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvamaan päin, sanoo vankilanjohtaja Jyri Koivumaa Naarajärven vankilasta.

Naarajärven vankila on Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen suurin avolaitos.

Koivumaan mukaan vangit ovat myös edelleen moniongelmaistuneet. Se johtuu muun muassa siitä, että suljettuja psykiatrisia hoitolaitoksia on vähennetty, jonka lisäksi mielenterveystyöllä on rahallisia vaikeuksia.

– Avohoidon muodot eivät poimi moniongelmaista joukkoa, sillä siihen kuuluvat hakeutuvat harvoin hoitoon. Osa rikollisuudesta johtuu moniongelmaisuudesta. Nämä asiakkaat ovat myös vankilassa monitarpeisia.

Vangeista 60 – 90 prosenttia kärsii päihdeongelmista ja yli 50 prosenttia tarvitsee mielenterveyskuntoutusta.

Naarajärven vankilassa ongelmia hoidetaan tutkituilla menetelmillä. Esimerkiksi päihderiippuvuuden hoitoon on kymmenisen vuotta sitten kehitetty Raha-automaattiyhdistyksen huomattavalla rahallisella tuella oma malli, jonka taustalla on Yhdysvalloissa aloitettu ja kansainvälisesti tutkittu Minnesota-hoito.

Lisää tiistain Pieksämäen Lehdessä.