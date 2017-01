Tutkimusryhmällä selvästi pienempi kuolleisuus

Moni sai hyviä neuvoja Mauno Vanhalan metabolisen oireyhtymän tutkimuksissa

Jaana Virtanen

Pieksämäellä toteutettu metabolisen oireyhtymän tutkimustyö on ollut suuri menestys, sillä se johti lähes kymmeneen väitöskirjaan ja 50 – 60 kansainväliseen julkaisuun. Metabolinen oireyhtymä oli uusi käsite maailmanlaajuisesti.

– Minulla oli valmiudet lähteä tekemään tieteellistä tutkimusta, ja Pieksämäki oli tutkimusystävällistä seutua, kertoi Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen professori Mauno Vanhala Pieksämäen terveysmessuilla.

Mikä merkittävää, tutkimusryhmässä olleiden kuolleisuus on 20 – 30 prosenttia pienempi vertailukohteena olleeseen taustaväestöön nähden, koska tutkimusryhmään osallistujat saivat terveysneuvontaa.

– Vuonna 1993 tutkittiin yli tuhat ihmistä, ja tutkimus toistettiin vuosina 1997 ja 2002. Tutkimushoitajina toimivat Päivi Lappi ja Maarit Kovanen. Myös Mari Tamminen oli aktiivisesti mukana. Rahoitusta tuli eri tahoilta.

Tutkittavana oli keskivartalolihavuuden vaikutus tyypin kaksi diabetekseen sekä muun muassa valtimotautiin.

Jatkotutkimusta on tehty muun muassa lihavien naisten hedelmöitymisestä. On saatu myös tutkimustuloksia, joiden mukaan pieni syntymäpaino ennakoi aikuisiällä tyypin kaksi diabetesta ja metabolista oireyhtymää.

– Tähän liittyy matala-asteinen tulehdus. Läski härskiintyy ja hapenpuutteessa tavallaan tulehtuu. Oireyhtymä aiheuttaa myös masennusta ja tiedetään, että jos masentuneelle tulee sydäninfarkti, on toipuminen hitaampaa. Näistä on julkaistu paljon.

Jo kevyt ravitsemuksen muutos ehkäisee metabolista oireyhtymää. Omega-6-rasvahapoilla, käytännössä rypsiöljyllä, on hyvä vaikutus.