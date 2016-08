Turvapaikanhakijat ovat käyttäytyneet asiallisesti

Sosiaalisessa mediassa ja Pieksämäen Lehden tekstiviestipalstalla on viime aikoina käyty keskustelua siitä, että Pieksämäellä asuvat turvapaikanhakijat olisivat aiheuttaneet harmia muun muassa uimahallissa ja Yläristin Siwassa.

Uimahallissa turvapaikanhakijoiden on kirjoittelun mukaan väitetty tuijottavan rivissä vähäpukeisia naisia.

Uimavalvoja Janne Kuisman mukaan turvapaikanhakijat ovat käyttäytyneet uimahallissa asiallisesti.

– Tuijottelua ei ole tapahtunut yhtään sen enempää kuin että joku suomalainen tuijottelisi täällä. Meidän näkövinkkelistä ongelmia ei ole ollut.

Kuisma kertoo, että uimahalliin saapuneille turvapaikanhakijoille on kerrottu tulkin välityksellä, miten siellä pitää toimia.

– Alkuun oli vähän sitä, että he hyppivät väärästä paikasta.

– Kun tulee ensimmäistä kertaa suomalaiseen saunakulttuuriin, niin onhan se uusi ja outo asia. Perusjutut ovat nyt selvillä.

Lisäksi välillä on ollut epätietoisuutta, mikä on lainaväline ja mikä asiakkaan oma.

Uimahalliin saapuneet turvapaikanhakijat ovat tulleet ryhmissä ja useimmiten ohjaajan kanssa.

Kuisma kertoo, että jos joku turvapaikanhakija on mennyt saunaan uimahousut päällä, niin muut asiakkaat ovat kertoneet suomalaisista saunomiskäytännöistä.

Kuisma muistuttaa, että yhtä lailla ensimmäistä kertaa tai toiselta paikkakunnalta Pieksämäen halliin tuleva uimari ei välttämättä tiedä sääntöjä.

Kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen on kuullut tuijottelusta, mutta hän arvelee, ettei sitä ole tapahtunut laajassa mitassa.

– Ainahan sellainen on mahdollista, mutta kukaan ei ole sitä minulle vahvistanut. Minulle yleensä tiedot tulevat ensimmäisenä.

Turvapaikanhakijoilta ei ole veloitettu maksua uinnista. Nousiainen kertoo, että myös muut lajit kuin uinti kiinnostavat miehiä.

Uimahallissa ei myöskään ole tapahtunut kähmintää tai sellaista ei ole tullut ainakaan poliisin tietoon. Rikoskomisario Harri Pöysti Itä-Suomen poliisilaitokselta sanoo, että toisen koskemattomuuden loukkaamisesta täytyy tehdä aina rikosilmoitus viipymättä.

– Kenenkään käpälöitäväksi ei pidä alistua.

Pöystin mukaan Pieksämäki on selvinnyt toistaiseksi vähäisin tahroin. Poliisia on työllistänyt lähinnä turvapaikanhakijoiden keskinäinen nujakointi. Lisäksi ambulanssihenkilökunnan työntekoa on joskus häiritty, jolloin poliisi on pitänyt kutsua paikalle.

– Työntekijöillä pitää olla rauha tehdä omaa työtään. Sellaista ei voi selittää kulttuurieroilla eikä hyväksyä missään muodossa. Siinä hommassa ei saa olla minkäänlaisia häiriötekijöitä.

Pöysti sanoo, ettei kenenkään tarvitse muuttaa omia toimintatapojaan sen takia, että kaupungissa on pari sataa turvapaikanhakijaa.

– Kyllä tämä on rauhallista aluetta ollut.

Yläristin Siwan myymäläpäällikkö Tarja Kinnunen kertoo, että heillä ostoksilla käyneet turvapaikanhakijat ovat käyttäytyneet moitteettomasti.

– Nämä ovat olleet asiallisia poikia ja maksaneet kaikki ostoksensa. Mitään häiriötä ei ole ollut. Kielen kanssa on ollut vähän ongelmia, kun he eivät osaa englantia, Kinnunen sanoo.

Lisäksi suomalainen alkoholilainsäädäntö on aiheuttanut turvapaikanhakijoiden keskuudessa epätietoisuutta. Esimerkiksi oluenmyynti on kello yhdeksän jälkeen illalla Suomessa kielletty, mikä ei ole ollut kaikkein turvapaikanhakijoiden tiedossa.

Suurin osa ostoksilla käyneistä on ollut miehiä. He ovat ostaneet muun muassa ompelulankaa, silmäneuloja, kuminauhoja ja tupakkaa.