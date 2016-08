Turvallisuus, kiinteistöjen kunto ja lasten koulunkäynti puhuttivat

Pieksämäelle tuleva vastaanottokeskus on herättänyt kaupunkilaisten keskuudessa runsaasti keskustelua, kysymyksiä ja huoltakin.

Asioita selventääkseen Suomen Punainen Risti (SPR) järjesti kaupungin johdon kanssa kaikille avoimen tiedotustilaisuuden Poleenissa tiistai-iltana. Tarkoituksena oli kertoa perustietoja parin–kolmen viikon päästä avattavasta vastaanottokeskuksesta ja samalla vastata kuntalaisten kysymyksiin.

Tiedotustilaisuudessa käsiteltiin myös Tahiniemen koululle aivan lähipäivinä avattavaa hätämajoitusyksikköä.

Toiminnanjohtaja Arja Vainio SPR:n Kaakkois-Suomen piiristä korosti, että Pieksämäelle ei ole tulossa kahta erillistä yksikköä, vaan Tahiniemen kohdalla kyse on väliaikaismajoituksesta, eräänlaisesta puskuritilasta ennen vastaanottokeskuksen avaamista.

Pakolaisista, turvapaikanhakijoista ja vastaanottokeskuksista puhuttaessa nousevat turvallisuusseikat usein esille.

Yleisöstä tiedusteltiinkin, kuinka poliisi aikoo pitää huolen siitä, että yleinen turvallisuus säilyy – semminkin, kun poliisi on muutenkin karsinut toimintojaan paikkakunnalla.

Komisario Hannu Jäppinen Pieksämäen poliisista vastasi, että turvapaikanhakijoiden määrä, 200 henkilöä, vastaa noin prosenttia kaupungin väkiluvusta, eikä ole merkittävä turvallisuusuhka.

– Emme ole varanneet tätä tarkoitusta varten lisäresursseja. Sekä vastaanottokeskuksen että hätämajoitusyksikön sijainnit ovat toki poliisin tiedossa ja niitä valvotaan normaalin partioinnin puitteissa.

Jäppinen kertoi, että Pieksämäellä on jatkuvasti vähintään yksi poliisipartio. Pieksämäen ja Varkauden yhteisellä toiminta-alueella partioita on yhteensä kolme, joten tarvittaessa saadaan useampi partio suhteellisen nopeasti paikalle.

– Poliisi pystyy turvaamaan sekä tulokkaiden että kantaväestön turvallisuuden, hän vakuutti.

Vastaanottokeskus perustetaan Bovalliuksen omistuksessa olevaan entiseen Soiselän vanhainkotiin.

Kiinteistössä on ollut sisäilmaongelmia ja yleisöstä tiedusteltiin, mihin homeet ja muut haittatekijät ovat nyt kadonneet.

Bovallius-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Ilkka Mattila myönsi, että sisätilaongelmia on ollut, mutta hänen mukaansa ne saatiin suurimmalta osin kuriin vuosina 2006–2007 tehdyssä peruskorjauksessa.

– Herkimmät ovat saaneet oireita vielä muutaman viime vuoden aikana, mutta mittauksissa ei ole havaittu selviä viitteitä homeitiöistä. Eli tutkimusten valossa siellä voidaan olla ja työskennellä turvallisesti.

Myös Tahiniemen koulun kunto herätti kysymyksiä.

– Kaupungin mukaan kiinteistöä täytyisi remontoida 200 000 eurolla, ennen kuin se kelpaisi koulukäyttöön. Pitääkö siihen nyt tehdä tuollainen remontti kun siihen otetaan turvapaikanhakijoita? yleisöstä kysyttiin.

Kaupunginjohtaja Tapio Turunen vastasi, ettei remonttiin ole aihetta.

– Jos se otettaisiin koulukäyttöön, niin sitten sellainen remontti olisi välttämätön. Mutta tällainen muutaman viikon käyttö ei aiheuta minkäänlaisia korjauskustannuksia.

Kuntalaiset olivat kiinnostuneita myös turvapaikanhakijoiden lasten tilanteesta. Millaista erikoisjärjestelyjä lapset tarvitsevat koulunkäynnissään, koska he eivät osaa sanaakaan suomen kieltä?

Arja Vainio kertoi, että lapset opiskelevat ensin suomen kieltä valmistavassa ryhmässä. He siirtyvät muiden oppilaiden kanssa samaan ryhmään siinä vaiheessa, kun perustaidot kielestä ovat hallussa.

– Alkuvaiheessa kaupunki joutuu järjestämään opetustilanteisiin tulkkipalveluita, mutta valtio korvaa ne täysimääräisinä.

Maahanmuuttajien lapsille tarkoitettu valmistava luokka toimii jo Harjun koulussa. Rehtori Timo Tarkiainen kertoi, että samanlainen alkanee pian myös yläkoulussa.

