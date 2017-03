Toivottu tapahtuma palaa Partaharjuun

Tara McLees



Partaharjulla valmistellaan parhaillaan tulevana lauantaina järjestettävää talvitapahtumaa.

Seurakuntaopiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijat Sari Veittikoski ja Tiina Tiilikainen pohtivat, millaista säätä lauantaille on luvattu. Tällä hetkellä tilanne näyttää kaikin puolin valoisalta.

– Viimeisin ennuste taisi olla, että plus kaksi astetta ja aurinkoista! Jos tilanne vielä muuttuisi niin, että se olisi kaksi astetta miinusta ja aurinkoista, olisivat olosuhteet parhaat mahdolliset, Tiilikainen naurahtaa.

Talvitapahtuma 2017 on opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteinen voimanponnistus. Vetovastuussa tapahtuman järjestelyistä olevat Veittikoski ja Tiilikainen kertovat, että vaikka järjestelyt ovatkin hyvällä mallilla, paljon on vielä tehtävää.

– Onhan tämä ollut aikamoista. Olen itse ollut aikaisemminkin järjestämässä tapahtumia, joten osasin jo varautua työmäärään, mutta järjesteltävää on ollut todella paljon, Veittikoski huokaa.

Kyseessä on hyväntekeväisyystapahtuma, jonka tuotto ohjataan Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä elämälle -kampanjaan.

– Kampanjalla kerätään varoja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen, koulunkäyntiin ja harrastamiseen, Tiilikainen kertoo.

Lue lisää torstain Pieksämäen Lehdestä!