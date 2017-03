Tilapäistä vaalimainosta ei saa sijoittaa mihin tahansa

Kuntavaalien tienvarsimainonta on vielä vähäistä Pieksämäen seudulla.

Tilapäisen vaalimainoksen on saanut pystyttää aikaisintaan kuukausi ennen kuntavaalien varsinaista äänestyspäivää eli tässä tapauksessa 9. maaliskuuta alkaen.

Vaalimainosta ei kuitenkaan saa asettaa maantien varrelle miten tahansa.

Tilapäinen tienvarsimainonta perustuu maantielakiin. Määräyksen mainonnasta on antanut Liikennevirasto.

Ohjeen mukaan turvallisin paikka vaalimainokselle on esimerkiksi jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä.

Vaalimainokset täytyy sijoittaa siten, että mainoksen tienpuoleinen reuna on vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.

Vaalimainoksen koko saa olla enintään 80 senttiä leveä ja 120 senttiä korkea. Maisemaseikoista ja liikenneturvallisuussyistä johtuen vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä.