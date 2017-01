Tiedustelu ulkomailla tulisi olla mahdollista

Sisäministeri Paula Risikko pitää nuorten syrjäytymistä suurimpana turvallisuusuhkana

Jaana Virtanen

Valmisteltavana oleva tiedustelulainsäädäntö tulisi saada voimaan mahdollisimman pian. Ulkomailta tulisi olla oikeus saada tietoa, jos tekeillä olisi rikoksen valmistelu, sanoo sisäministeri Paula Risikko (kok.).

Valmistelussa mukana olevaa kansainvälistä tiedustelua tarvitaan hankittaessa kansallisen turvallisuuden takia tietoa vakavista kansainvälisistä uhista.

– Lainsäädännön aikaansaaminen on hidasta, koska asiassa on perustuslaillisia ongelmia. Lain läpimenoon tarvitaan eduskunnan viisi kuudesosan määräenemmistö.

Risikko rauhoittelee, että Suomi ei tällä hetkellä ole minkään terroristijärjestön ykköskohde, mutta erilaiset kyber- ja hyperuhat pitää pystyä tunnistamaan.

– Mielestäni Suomen suurin turvallisuusuhka on nuorten syrjäytyminen. Se johtaa rikoskierteeseen ja radikalisoitumiseen.

Pieksämäen terveysmessuilla terveyden edistämisestä Sydänliiton puheenjohtajan ominaisuudessa lauantaina puhunut Risikko muistuttaa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa kannattaa pitää järjestöjen kanssa yllä sellaista yhteistyötä, jota Pieksämäellä on paljon.

– Kaikissa kansainvälisissä tilastoissa Suomi on maailman turvallisimpia maita. Jos vaikka ihmisellä on kolotuksia ja vaivoja, kestää ne paremmin, kun on tunne turvallisuudesta. Pärjääminen on mielestäni hyvä sana: se tarkoittaa, että selviää työstä, arjesta ja vaikeuksistakin. Ystävät, työ ja harrastukset tuovat turvallisuutta.

Risikko kyseli yleisön joukosta poimimiltaan ihmisiltä, että mikä on ilahduttanut samana päivänä. Itse hän kertoi riemastuneensa, kun muuan terveysmessuille saapunut herra oli huomauttanut, että tehän olette paremman näköinen elävänä kuin televisiossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta puhuessaan Risikko kertoi itse olevansa kuntapohjaisen mallin kannattaja.

– Kunnilla ei kuitenkaan ollut riittävästi hartioita. Valinnanvapaus tulee tässä. Sote-uudistus oli tarpeen rahan ja talouden takia, mutta myös siksi, että peruspalvelut alkoivat heikentyä: joissakin paikoissa kestää kauan päästä lääkärille tai hoitajalle. Erikoissairaanhoito voi sen sijaan hyvin.

Uusi sotejärjestelmä valinnanvapauksineen maksaa enemmän, mutta se on Risikon mielestä ihan oikein, sillä ihmisten hyväksi on käytettävä kaikki pelit ja vehkeet.

– Pitkällä ajalla on kannattavaa satsata peruspalveluihin. Valinnanvapaus ei ole mikään säästökeino, mutta se auttaa pitkän ajan kuluessa.

Työterveyshuollosta Risikko sanoo, että se jää nyt päällekkäiseksi järjestelmäksi, mutta jossakin vaiheessa sen asema otetaan tarkasteluun, ettei päällekkäisyyksiä olisi.

– Itselläni on huoli osaajien riittämisestä.

Jokaisella paikkakunnalla on hyvin toimivia käytäntöjä. On pelkona, että uudistusinnossa nekin saavat mennä, mikä olisi suuri tappio.