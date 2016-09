Tekstit jäävät elämään

Tara McLees

Henkiin herätetty kirjallisuustapahtuma Sylvi Symposiumi kokosi viikonloppuna sanataitureita esittelemään muita sanataitureita Poleeniin. Kahden päivän aikana yleisö kuuli kattavan katsauksen henkilöihin, jotka ovat vaikuttaneet tai vaikuttavat edelleen suomen kieleen ja sen kehitykseen.

Yleisön eteen asteli alustajia niin teatterin, kirjallisuuden kuin musiikin saralta.

Suomen kielen synty, sen kehittyminen ja käyttö nousivat pinnalle jokaisessa puheenvuorossa.

Myös lapsille oli tarjolla sanoilla leikkimistä ja oman luovuuden kokeilemista lastenkirjailija Mari Kuutin sanataidetyöpajassa.

Viikonlopun luentosarjan aloittanut kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme pureutui kirjain-Suomen syntyyn ja erityisesti Mikael Agricolan vaikutukseen. Hurme toivoo, että nykysuomalaiset ymmärtäisivät kielen merkityksen paremmin.

– Mikael Agricola oli täydellisen kaksikielinen. Hänen aikanaan siitä oli suunnattomasti hyötyä, ja niin olisi myös nykypäivänä, jos me emme olisi niin tyhmiä, ettemme ymmärrä kahden kielen osaamisen hedelmällisyyttä.

Agricola loi suomen kirjakielen pohjan suomentamalla Raamatun. Lisäksi hän käänsi ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat.

Koska Agricola toimi Turun piispana, jätti hän Hurmeen mukaan huomiotta suuren joukon suomalaisia kansanrunoja ja elävästä elämästä kertovia tekstejä, joissa esimerkiksi ihmiskehoa ja seksuaalisuutta kuvaillaan suorasanaisen sievistelemättä.

– Tämä oli yksi suuri virhe, jonka Agricola aikanaan teki. Nämä runot ja siis osa meidän kirjoitettua kansanperinnettämme löytyi vasta pitkän ajan Agricolan ajasta.

Filosofian tohtori Helena Ruuska esitteli Marja-Liisa Vartiota niin ihmisenä kuin kirjailijana. Hän oli värikäs, monisärmäinen ja hankalakin persoona niin lapsena, nuorena kuin aikuisenakin. Hän kävi hetken sukulaisten hoivissa myös Pieksämäellä ja kävi täällä koulua.

Kapinallisesta kasvoi yksi maamme merkittävimmistä kirjailijoista, joka kirjoitti paljon etenkin naisten elämästä.

Bibliofiili Ilkka Paatero käsitteli Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen kirjallisia lähteitä. Taustalta löytyy niin Raamattu, Virsikirja kuin antiikin kreikkalaisia kirjailijoitakin.

Helmikuussa Kulttuurirahaston palkinnon saanut Karri Miettinen eli rap-artisti Paleface valistaa mielellään ihmisiä rap-musiikin ja hip hopin juurista. Suomirap on Miettisen mukaan edelleen musiikkigenre, jota ei välttämättä ymmärretä eikä osata ottaa osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

– Miksi suomalaiset rap-artistit ovat aina takki levällään? Cheek laulaa timanteista ja hienoista autoista ja jengi diggaa.

– Miksi suomalaiset rap-artistit hengaavat linnan juhlissa ja saavat kulttuuripalkintoja? Tämä on ihmisille edelleen outo ajatus, koska vielä kymmenen vuotta sitten suomirap oli uusi juttu.

Miettinen muistuttaa, että rap-musiikin juuret ovat syvällä orjuuden ajan puuvillapelloilla.

– Hip hop -kulttuuri ja rap-musiikki alkoivat kehittyä 1970-luvun Bronxissa toden teolla, kun jengisodat olivat pahimmillaan. Silloin yksi johtajista alkoi miettiä, onko jotain toista tapaa selvitellä välejä ja ottaa mittaa toisistaan.

Miettinen muistuttaa myös, että rap-musiikkiin ovat vaikuttaneet useat eri tyylit.

– Muun muassa jazz, blues, soul ja R’n’B. Jokaisesta tulee pieni panos rap-musiikkiin.

Miettinen kertoo tekevänsä paljon töitä esimerkiksi huostaan otettujen nuorten kanssa. Usein vaikeista lähtökohdista tulevilla lapsilla on paljon sanottavaa, muttei mitään kanavaa työstää sisintään.

– Rap-muusikko on kuin kansantarinoiden kertoja. Läpi aikojen on aina ollut se joku – oli se sitten narri, hovimuusikko tai mikä tahansa – joka kertoo menneisyyden tapahtumista ja nykyajan uutisista. Esimerkiksi nuorilla on nykyään paljon sanottavaa, ja usein lyriikat lähtevät aluksi kovinkin aggressiivisesti liikkeelle.

Miettisen mukaan koulukodissa nuoret yllättivät jopa henkilökunnan innollaan.

– Eräänä päivänä pienen tauon jälkeen tulin sisälle, ja siellä oli henkilökuntaa vastassa vakavan näköisenä. He kertoivat ihmeissään, että taukohuoneesta ovat hävinneet kaikki sanomalehdet. Nuoret olivat tietysti tarvinneet raaka-aineita omien sanoitustensa tueksi elävästä elämästä, Miettinen kertoo.

– Huhu kertoo, että ihan kirjastossakin olisi käyty, mutta tästä ei ole varmuutta, hän naurahtaa.

Sylvi Symposiumin humoristisimman puheenvuoron käytti kirjailija ja toimittaja Antti Heikkinen, joka on kirjoittanut Juice Leskisen ja Heikki Turusen elämäkerrat. Tänään lähtee painoon hänen tekemänsä kolmas elämäkerta, joka käsittelee kuplettilaulaja Jaakko Tepon elämää.

Heikkinen kertoo tutustuneensa näiden kolmen miehen tuotantoon jo nuorena poikana. Kynnys elämäkertojen kirjoittajaksi oli kuitenkin jokaisen kohdalla suuri.

– Juice Leskistä haastattelin ensimmäistä kertaa 17-vuotiaana poikasena, vaikka toimituksen väki sanoikin, että elä mene sitä haastattelemaan, koska hän piruilee sinut ulos sieltä. Toisin kuitenkin kävi. Heikki Turusen puolestaan ehdin tuntea pitkään ennen kuin kirja-ajatus tuli esille. Jaakko Teppo taas lähestyi minua itse elämäkerta-ajatuksella, Heikkinen kertoo.

Sanankäyttäjinä nämä kolme miestä poikkeavat toisistaan paljonkin, mutta yhtymäkohtiakin löytyy.

– Juicen ja Turusen kohdalla heidän teksteissään näkyvät elämän kipupisteet ja traumat, jotka usein juontavat juurensa lapsuuteen. Jaakko Tepon kohdalla tällaista ei kuitenkaan ole. Jaska on luonut Ruikonperän, joka on kuin Suomi pienoiskoossa, missä nauretaan karmeillekin asioille.

Heikkinen uskoo, että meidän aikamme kirjailijoiden ja lauluntekijöiden tekstit jäävät elämään niin, että vuosien päästä kirjoitetun sanan merkitys ja arvostus yhä muuttuvat.

– Uskallan väittää, että sadan vuoden päästä ihmiset laulavat Juicen Viidestoista yö -kappaletta edelleen. Ehkä he eivät enää muista, kuka sen on kirjoittanut, mutta teksti on jäänyt elämään.