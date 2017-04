Tekninen lautakunta haluaa lisäselvityksiä yläkoulun suunnittelijalta

Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäen tekninen lautakunta jätti Hiekanpään yläkoulun ja Etelä-Savon Koulutus Oy:n tilojen arkkitehtisuunnittelua koskevan asian pöydälle.

Syynä oli, ettei tarjouskilpailun voittanut arkkitehtitoimisto täyttänyt lautakunnan mielestä suunniteltavan kohteen vaatimuksia.

– Haluamme arkkitehdiltä lisäselvityksen siitä, millaisia kouluja hän on aiemmin suunnitellut, tekninen johtaja Tapani Mähönen selventää.

Tarjouskilpailusta sai täydet pisteet, jos on suunnitellut tietyn määrän kouluja.

Asia tulee uudelleen lautakunnan käsittelyyn heti, kun arkkitehti on antanut vaaditun lisäselvityksen.

– Sen jälkeen vaihtoehtona on joko valita hänet tai hylätä kaikki tarjoukset ja käydä uusi prosessi.

Lautakunta voi valita myös toisen suunnittelijan kuin nyt voittaneen.

– Mutta siitä voi tulla valitus. Koko päätöksestä voi tulla valitus.

Lautakunta sai useita tarjouksia, joista yksi hylättiin, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Suunnittelijat olivat ympäri Suomea. Yhdelläkään hakijoista ei kuitenkaan ollut kokemusta koulusuunnittelusta niin paljon kuin tarjouskilpailun voittajalla.

Arkkitehtitoimisto Lundén Architecture Company ei ollut mukana tarjouskilpailussa.

Lopullisen päätöksen suunnittelijasta tekee tekninen lautakunta. Asiaa ei viedä kaupunginhallituksen eikä valtuuston käsiteltäväksi.