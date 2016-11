”Tarjonta on runsasta ja taso korkea!”

Taidepedagogi Mervi Riikonen on mukana lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-esiraadissa

Jari Asikainen

Pieksämäkeläinen taidepedagogi ja Lastenkulttuurikeskus Verson entinen lastenkulttuurikoordinaattori Mervi Riikonen on mukana valitsemassa lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajaa.

Riikonen ja kaksi muuta esiraadin tuomaria, yliopettaja Pekka Vartiainen ja tuottaja Sanna Sommers, kävivät läpi 150 lasten- ja nuortenkirjaa ja valitsivat joukosta kuusi ehdokasta palkinnon saajaksi.

– Tämä on ollut todella ihana matka nuorten maailmoihin. Viimeiset puoli vuotta olen joka päivä odottanut postia, että kuinkahan hyvä kirja sieltä tällä kertaa tulee, Riikonen sanoo.

Hän on positiivisesti hämmästynyt kahdesta asiasta: Suomessa julkaistavien lasten- ja nuortenkirjojen määrästä sekä niiden tasosta.

– Ei meidän tarvitse olla huolissamme, jos Suomessa tehdään tällaista kirjallisuutta. Kunhan vain saamme lapset ja nuoret lukemaan ja innostumaan näistä. Se olisi tärkeää, sillä lukemalla opimme hyväksymään omat tunteemme ja kohtaamaan myös toisten tunteet.

Riikosen mukaan tämän vuoden kirjasato käsittelee sekä elämän peruskysymyksiä että ajankohtaisia aiheita.

Rakkaus, kuolema ja syntymä ovat läsnä, kuten myös ensirakkaus, yksinäisyys, kiusaaminen, hylätyksi tuleminen, läheisen kuolema ja päihdeongelmat. Teemoissa esiintyvät myös pakolaisuus ja sukupuoli-identiteetti.

– Ne tarjoavat lohdullisia, viisaita ja mahdollisia ratkaisuja sekä yksilön että yhteisön ongelmiin, hän sanoo.

Riikonen tähdentää, että lasten- ja nuortenkirjoissa ei saa olla liian shokeeraavia aineksia. Eivätkä niiden loppuratkaisut saa jättää lukijaa yksin.

– Loppuratkaisun tulee hengittää, lukijan tulee saavuttaa katarsis.

Riikonen kertoo olevansa tyytyväinen siitä, että joukossa ei ollut ainuttakaan nuoria kosiskelevaa teosta. Eikä myöskään sellaista, jossa asioita olisi väännetty rautalangasta.

– Niin ei tarvitse tehdä, sillä lapsi ymmärtää paljon syviä tasoja.

Ehdolle asetetuista kirjoista löytyy tarinoita monenikäisille, aina vauvasta aikuisiän kynnykselle astuvalle teinille saakka.

Oletettujen lukijoiden ikähaitari on laaja, mutta niin on myös teosten lajijakauma: mukana on niin kuvakirjoja, runoa, proosaa, sarjakuvaa kuin tietokirjallisuuttakin.

Eri lajityyppien kirjoille ei ollut minkäänlaista paikkajakoa, vaan kaikki kilpailivat samassa sarjassa.

– Annoin itse pisteitä sellaisille kirjoille, jotka olivat erityisen koskettavia. Kirjoille ei annettu muita kriteereitä kuin vain se, että parhaat kärkeen, Riikonen kertoo.

Esivalintaraati kokoontui lukuvaiheessa viidesti. Sen lisäksi ryhmäläiset olivat yhteydessä Facebookiin perustetussa suljetussa ryhmässä. Lopuksi jokainen teki omat listansa, joiden kanssa kokoonnuttiin yhteen.

– Raati oli todella yksimielinen. Meidän ei tarvinnut äänestää kertaakaan.

Lopullisen valinnan tekee laulaja ja näyttelijä Vuokko Hovatta.

Palkinto jaetaan 24. marraskuuta samassa tilaisuudessa kuin kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnot. Kunkin palkinnon arvo on 30 000 euroa.