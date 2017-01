Suomen juhlavuosi näkyy kulttuuritarjonnassa

Tara McLees

Kuva: Carolin Büttner

Poleenin kevään ohjelmalehti Frami on jaettu kaikkiin kotitalouksiin. Framista löytyy myös Veturitorin kevään esiintyjien luettelo aina toukokuulle saakka.

Poleenin johtaja Päivi Majoinen kuvailee ohjelmistotarjontaa jälleen hyvin kattavaksi.

– Tietenkin tänä keväänä nähdään paljon ohjelmistoa, joka jollain tavalla liittyy Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Olemme koonneet Framiin paitsi Poleenissa nähtäviä esityksiä, myös muualla kaupungissa järjestettäviä tapahtumia.

Suomi 100 vuotta -statuksen saaneista esityksistä ensimmäinen nähdään 2. helmikuuta, kun Tuukka Vasaman ja Timo Ruuskasen vierailuesitys Red Nose Company: Punainen viiva -esitys valtaa Poleenin lavan.

– Olen nähnyt esityksen Mikkelissä, ja täytyy sanoa, että tässä on pitkästä aikaa sellainen esitys, jossa on rytmi kohdallaan, Poleenin Teatterin tuottaja Jari Tuononen toteaa.

Punainen viiva kuljettaa katsojan Ilmari Kiannon kainuulaiseen korpimaisemaan tasa-arvon ja politiikan mahdottomuuden äärelle.

Toinen juhlavuoteen liittyvä esitys nähdään 10. helmikuuta ja 12. helmikuuta. Kyseessä on Ilkka Kuusiston Gabriel tule takaisin -ooppera, joka toteutetaan kiertueproduktiona. Ensi-ilta on Poleenissa.

– Poleenin-esityksien jälkeen produktio lähtee kiertämään maakuntaa. Kuoro-osuuksissa nähdään ja kuullaan paikallista väriä, koska mukana on pieksämäkeläinen IhanNaiset kuoro, Majoinen paljastaa.

Pieksämäen vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törrönen muistuttaa, että Poleenin ohjelmistoa pyritään vuosittain kokoamaan sellaiseksi, että tarjottimelta löytyy jokaiselle jotain.

– Mielestäni olemme onnistuneet tässä joka kevät ja syksy. Meillä on myös paljon paikallista osaamista.

Paikkakuntalaisista virtuooseista ja taitajista hän nostaa esiin esimerkiksi Pieksämäen Mieslaulajien, IhanNaisten ja lukion viihdekonsertit.

– Lisäksi Aki Hietala konsertoi 22. huhtikuuta Poleenissa yleisön pyynnöstä, Silvast-Törrönen sanoo.

Poleenissa halutaan tänä keväänä herätellä henkiin jazz-perinnettä uudenlaisen kaksipäiväisen tapahtuman myötä 19.–20. toukokuuta.

– Joskus 2000-luvun alussahan Poleeni oli varsinainen jazz-talo, mutta viime vuosina on vihellelty paljon muuta. Jazz Memories -tapahtumalla haluamme kokeilla, josko tämä saisi jälleen kannatusta. Tapahtuma järjestetään uudestaankin, mikäli yleisö sen löytää, Silvast-Törrönen lupailee.

Jazz Memories -tapahtumassa soittaa useita jazzin suurnimiä, kuten Jukka Eskola Soul Trio sekä Antti Sarpila Trio ja legendaarisen Pertti Metsärinteen yhtye.

Poleenin Teatterin oma tuotanto linkittyy ohjaaja Jari Tuonosen mukaan aikaan ennen Suomen itsenäistymistä, mutta kaikuja itsenäistymisestä oli jo tuolloin havaittavissa. Poleenin Teatterin kevään ensi-illassa nähdään Laila Hirvisaaren Valamon yksinäinen.

– Halusin näytelmää valitessani ottaa huomioon Suomen juhlavuoden, ja onnekseni löysin tämän tekstin. Olemme parhaillaan harjoittelemassa näytelmää, jonka ensi-ilta on 18. maaliskuuta.

Näytelmässä toisensa kadottaneet henkilöt kohtaavat vuosikausien jälkeen vuonna 1913. Kohtaamiset tuovat muutoksia kaikkien elämään.

Juhlavuoden kunniaksi Poleenissa vierailee 3. toukokuuta Etelä-Savoa kiertävä musiikkiteatteriesitys Yhteinen koti.

– Näytelmä kertoo neljän sukupolven tarinaa kuljettaen rinnakkain mennyttä ja nykyhetkeä. Esityksessä nähdään lavalla yli 120 esiintyjää, sillä mukana ovat Etelä-Savon veteraanijärjestöt. Mikkelin musiikkiluokat, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Suomen Nuoriso-opisto ja Rakuunasoittokunta. Ja tietenkin näyttelijät, Tuononen listaa.

Musiikin ystäviä puolestaan hemmotellaan jo tulevana perjantaina 13. tammikuuta, kun lavalle nousee Pauli Hanhiniemen retkue.

Ensi kuussa puolestaan Poleeniin saapuu esiintymään Erja Lyytinen, jonka levynjulkaisukiertue osuu nyt Pieksämäelle. Lyytisen bluesmusiikin täyttämä konsertti kuullaan 23. helmikuuta.

Samaisella viikolla 16. maaliskuuta Poleenin valtaa The 69 Eyes ja seuraavalla viikolla 24. maaliskuuta lavalle nousee viime vuoden lopulla Veturitorilla konsertoinut Juha Tapio.