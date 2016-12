Stoppi rahojen ulosvirtaukselle

Jorma Ylönen

Osuuskauppa Suur-Savon laskelmien mukaan Prisma voi menestyä Pieksämäellä, vaikka sadan kilometrin säteellä on 12 hypermarkettia.

– Menestymisen kannalta olennaista on saada ostoseurojen ulosvirtaus katkeamaan, Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen sanoo.

Osuuskaupassa on arvioitu, että pieksämäkeläisten ostosrahaa virtaa vuosittain noin 10 miljoonaa euroa ulos kaupungista Varkauden, Jyväskylän ja Mikkelin kauppoihin.

Tuleva Prisma tavoittelee noin 25 miljoonan euron vuosimyyntiä.

Myynnistä 19 miljoonaa euroa olisi päivittäistavarakauppaa eli ruokakaupan perustavaraa ja kuusi miljoonaa euroa käyttötavaraa eli vapaa-ajan ja asumisen tuotteita ja vaatteita.

Suur-Savon väki pitää tavoitetta realistisena, sillä jo nykyisen keskustan S-marketin vuosimyynti on 13,5 miljoonaa euroa.

– Emme tavoittele kuuta taivaalta, ja meillä on aika tarkka tieto siitä, millaista myynti on vastaavankokoisilla talousalueilla sijaitsevissa Prismoissa, toimitusjohtaja Hämäläinen sanoo.

Pieksämäen liikettä suunniteltaessa verrokkeina on käytetty Iisalmen ja Loimaan Prismoja.

Pieksämäen Prisman koko olisi 7 000 neliötä, ja sen viereen suunniteltu Keskon City-Market olisi samansuuruinen.

– Prisma olisi siten 3,5 kertaa keskustan nykyisen S-marketin kokoinen, toimitusjohtaja Hämäläinen kertoo.

Ihan tarkkaan Suur-Savossa ei ole mietitty tulevan Prisman tuotevalikoimaa.

– Ei sinne tule monen sadan neliön telkkariseinää, mutta mahdollisesti jonkin verran kodinkoneita kuitenkin.

Rakentamisen raskaampaa tavaraa ei tule tarjolle, mutta Kesäpiha-puutarhamyymälä on tarkoitus sovittaa kokonaisuuteen. Tilat tulisivat myös S-pankille.

Ravintolaa ei näillä näkymin Prisman yhteyteen tulisi, koska sellainen kauppakeskuskokonaisuudessa jo on Veturitallien puolella.

Suur-Savo on Pieksämäen päivittäistavarakaupan markkinajohtaja. Sillä on hallussaan 51,5 prosenttia markkinasta.

Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen ja marketkaupan johtaja Iiro Siponen sanovat, että Prisman tulo ei vähentäisi osuuskaupan muita toimipisteitä Pieksämäellä keskustan S-markettia lukuun ottamatta.

Siposen mukaan Tahiniemen Salen suhteellinen sijainti vain paranee, jos City-Market muuttaa kauppakeskukseen. Kontiopuiston Sale puolestaan on myynniltään maakunnan toiseksi paras Puumalan jälkeen.

– ABC:n Sale palvelee liikkuvia asiakkaita, Naarajärven Salella on paikkansa lähiökauppana ja Virtasalmelta ja Jäppilästä emme aio vetäytyä, Siponen luettelee.

Jos kauppakeskushanke vielä kuihtuisi kasaan, Suur-Savolla on kakkosvaihtoehtona Prisman rakentaminen omana hankkeena. Kolmas vaihtoehto on nykyisen S-marketin perusteellinen uudistaminen ja laajentaminen.

– Keskustan S-marketin myynti kasvaa koko ajan, mutta rakennus pitäisi pikaisesti uudistaa, jos toimintaa aiottaisiin jatkaa siinä. Etenkin sen kylmälaitteet ovat jo ihan elinkaarensa lopussa, Hämäläinen kertoo.