Sivistysjohtaja siirtymässä sivuun

Uusi hallintosääntö siirtäisi työt kahdelle toimialajohtajalle, Kari Koistinen siirtyisi kehitystehtäviin

Jorma Ylönen

Sivistysjohtajan viran on määrä poistua kaupungin organisaatiosta hallintosäännön uusimisen yhteydessä.

Sivistysjohtajan työt on tarkoitus jakaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajalle ja opetusjohtajalle. Nämä ovat uusia tehtävänimikkeitä.

– Näihin tehtäviin nimettäisiin kaksi henkilöä nykyisestä organisaatiosta. He toimisivat vastuualuejohtajina nykyisten tehtäviensä ohella, joten johdon kustannukset laskisivat, kertoo kaupunginjohtaja Tapio Turunen.

Sivistysjohtaja Kari Koistinen siirtyisi kehitysjohtajan tehtävään, mutta jäisi virkavapaalle kahdeksi vuodeksi.

Uuden hallintosäännön luonnos on kaupunginhallituksen käsittelyssä tiistaina.

Tuolloin ei tehdä vielä päätöksiä, vaan hallintosääntö lähetetään kaupungin työyhteisötoimikunnan käsittelyyn. Se palaa kaupunginhallitukseen seuraavassa kokouksessa ja menee lopulta valtuuston päätettäväksi.

Uuden hallintosäännön on määrä tulla voimaan vuoden alussa, mutta vielä ei ole varmaa, tapahtuvatko mainitut virkajärjestelyt jo tuolloin.

– Vuoden alussa tai sitten kesäkuun alussa. Virkajärjestelyjä ei ole mietitty yksityiskohtaisesti, vaan olemme keskittyneet siihen, että saamme organisaatiomallin hyväksyttävään muotoon, kaupunginjohtaja Turunen sanoo.

Uuden hallintosäännön mukaan kaupungin organisaatiossa olisivat perusturvan, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, kasvatus- ja opetuspalveluiden, teknisen toimen ja kaupunginhallituksen vastuualueet ja niillä vastuualuejohtajat.

Kaupunginhallituksen vastuualuetta johtaisi hallintojohtaja.

Samalla lautakuntarakenne muuttuisi. Tarkastuslautakunnan lisäksi jäisi vain kolme lautakuntaa: perusturva-, hyvinvointi- ja tekninen lautakunta.

Hyvinvointilautakunta kattaisi nykyisten sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien tehtävät. Rakennuslautakunnan tehtävät siirtyisivät tekniselle lautakunnalle.

– Lähtökohtana on, että lautakunnalla pitää oikeasti olla päätettävää. Ne eivät voi olla suunnittelu- ja kehittämistoimikuntia, Turunen toteaa.

Kun sote-asiat siirtyvät maakunnalle vuoden 2019 alusta lukien, perusturvan vastuualue ja samalla perusturvalautakunta poistuvat kaupungin organisaatiosta.

Hallintosääntöluonnoksen mukaan kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa olisi jatkossa 9 jäsentä.

Nykyisin kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa on 11 jäsentä.

Luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset tulisivat voimaan uuden valtuuston toimikauden alkaessa ensi vuoden kesäkuun alussa.