Sisustussuunnittelija Milla Alftan: Kevään sisustuksessa näkyvät sametti ja metallit

Tara McLees

Televisiosta tuttu sisustussuunnittelija Milla Alftan kävi helmikuun alussa haistelemassa sisustamisen kevään trendejä Tukholmassa. Matkalta tarttui mukaan paljon vinkkejä siitä, millaista sisustusta koteihin tänä keväänä halutaan.

– Sametti materiaalina näkyi hyvin vahvasti. Sametti on ollut jo jonkin aikaa suosittu materiaali esimerkiksi sohvien verhoilussa ja nojatuoleissa, mutta tänä vuonna se näkyy vieläkin vahvemmin, Alftan kertoo.

Myös eri sävyiset metallit ovat kasvattaneet suosiotaan.

– Erityisesti messinki ja erilaiset erikoissävyt näkyvät nyt paljon suihkuissa ja kylpyhuoneen vesikalusteissa.

Valaisimiin puolestaan halutaan nyt marmoria ja värillistä lasia.

– Värillinen lasi sopii hyvin valaisimien lasikupuihin ja maljakoihin, tai jopa kalusteisiin, joissa on lasiosia, Alftan listaa.

Vuodenajat vaikuttavat paljon suomalaisten sisustukseen.

– Luonnollisesti joulun aikaan koti somistetaan jouluasuun, ja kun kevätaurinko tulee esille, muuttuvat sävyt heleämmiksi ja vaaleammiksi. Syksyllä puolestaan ruskan värit näkyvät sisustamisessa murrettuina sävyinä ja tummina väreinä. Suomalaiset haluavat tunnelmoida hämärämmässä valaistuksessa, mutta valaistussuunnitteluun kannattaa myös panostaa, jotta kodin tunnelmaa voidaan muokata sen kautta.

Alftan kertoo, että sisustustrendit kulkevat käsi kädessä muotivirtausten kanssa.

– Muodin ja sisustamisen materiaalit ovat paljolti samanlaisia eri aikoina. Esimerkiksi juuri sametti on ollut vahvasti vaatteissa esillä, ja nyt se tulee sisustukseen.

Suomalaiset osaavat Alftanin mukaan sisustaa, vaikka esimerkiksi seinäpinnoissa harmaa on ollut jo pitkään yksi suosituimmista väreistä suomalaiskodeissa.

– Suomalaiset ovat mielestäni käytännönläheisiä sisustajia. Ensin mietitään sitä, miten jokin sisustuselementti kestää käytössä ja onko se helppohoitoista.

Sisustussuunnittelijalle jokainen kohde on kuin puhdas taulu. Erityisen tärkeää sisustussuunnittelijan työssä on Alftanin mukaan asiakkaan kuunteleminen.

– Ensin selvitän asiakkaan toiveet ja kohteen, jota lähdetään uudistamaan. Onko kyseessä pienempi stailaus vai rakennetaanko taloa, jonka koko sisustus pitää suunnitella. Budjetti on tärkeä tietää samoin se, millaisia kalustevalintoja ja materiaaleja halutaan käytettävän, Alftan listaa.

Yksi toive toistuu useissa kohteissa.

– Suomalaiset haluavat paljon säilytystilaa. Jokaisella tavaralla halutaan olevan oma paikkansa, ja tästä syystä toimivat säilytystilat ovat tärkeitä.

Alftan ottaa sisustussuunnitelmissa huomioon myös huoneen tai talon ulkopuolella näkyvät maisemat.

– Haluan aina nähdä tilan paikan päällä, sillä valo, ilmansuunnat ja maisema ovat omalla tavallaan tärkeitä elementtejä suunnitelmaa tehtäessä.

Viime aikojen mieleenpainuvimmaksi sisustuskohteeksi Alftan mainitsee Helsingissä sijaitsevan kokous- ja juhlatila Roba Loungen, johon hän suunnitteli kaksi tilaa. Kaupungin ytimessä sijaitsevat tilat tarjoavat tyylikkäät, huipputekniikalla varustetut kokous-, edustus-, juhla- ja saunatilat.

– Vaikka kyseessä onkin edustustilat, haettiin suunnittelussa kodinomaisuutta, lämpöä ja tyylikkyyttä. Kohde oli kokonaisuudessaan todella mielenkiintoinen, sillä suunnittelen pääsääntöisesti kotien sisustuksia, ja nyt vuorossa oli tällainen iso juhlakäyttöönkin soveltuva tila.

Suomen kaunein koti -televisio-ohjelmasta tuttu Alftan ei osaa kuvitella tekevänsä muuta työtä kuin sisustussuunnittelua. Eniten hän nauttii ihmisten kanssa työskentelystä ja työn luovuudesta.

Jos hänen kuitenkin pitäisi valita jokin muu ammatti, liittyisi sekin jollain tavalla luoviin aloihin.

– Olen saanut suunnitella oman stailaukseni Suomen kaunein koti -ohjelmassa, ja se on ollut mielestäni todella mukavaa hommaa. Olen saanut suunnitella itselleni jo yli 100 kokonaisuutta kolmen kauden aikana. Luulen, että jos minun pitäisi yhtäkkiä vaihtaa ammattia, liittyisi se jotenkin musiikkiin tai muotiin. Mutta tällä hetkellä tiedän kyllä olevani unelma-ammatissani!