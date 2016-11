Silmät ymmyrkäisinä Naisten messuilla

Helena Nyman

– Olemme kiertäneet täällä ihan silmät ymmyrkäisinä. Niin paljon ihanaa ostettavaa, hehkuttivat varkautelaiset Maisu Jaakkila ja Helka Puustinen Naisten messuilla eilen sunnuntaina.

Naiset olivat kuulleet puhuttavan Pieksämäellä järjestettävistä perinteisistä messuista ja päättivät lähteä katsastamaan tapahtuman.

– Täällä on ihanan paljon myyjiä ja varsinkin käsityömyyjien suuri määrä yllätti. Aivan ihania ja persoonallisia käsitöitä.

Ystävykset tulivat messuille heti kymmeneltä ja kiertelivät hyörinässä ja pyörinässä parin tunnin ajan.

– Nyt on pakko lähteä pois, kun rahat loppuivat! Puustinen nauraa.

Vaikka sunnuntaiaamuna satoi taivaan täydeltä räntää, se ei messuyleisöä haitannut. Väkeä oli paikalla edellisten vuosien tapaan, eli todella paljon. Myös kaikki myyntipaikat oli loppuunmyyty.

Varkautelainen Outi Sappinen-Rautiainen oli mukana Naisten messuilla ensimmäistä kertaa. Hänellä oli myynnissä itse tekemiään kierrätysmateriaaleista valmistettuja lastenvaatteita ja naisten kellohameita.

– Kuulin huhua, että tämä on hyvä tapahtuma ja päätin tulla katsomaan. Kauppa on ruvennut käymään ihan mukavasti eli maku on oikein positiivinen, hän kertoo.

Pieksämäkeläinen Irma Ukkonen on puolestaan ollut mukana Naisten messuilla jo monena vuonna. Myynnissä hänellä oli muun muassa piparkakkutaloja.

– Minulla on muutamia vakiasiakkaita, jotka käyvät ostamassa minulta talon joka vuosi. Eikä näitä muutenkaan kyllä kotiin vietäväksi enää jää, hän naurahtaa.

Myös vanha kunnon Joulupukki oli ennättänyt Naisten messujen vieraita tervehtimään. Vaikka joulukiireet painoivat päälle, pukki vietti messuilla koko päivän jutustellen ihmisten kanssa ja kuunnellen lasten ja vähän vanhempienkin lahjatoiveita.

– Mikäs sinun nimesi on? Joulupukki tiedusteli leivonmäkeläiseltä Maija Kuusistolta.

– Maija.

– No niinhän se olikin! Sinulla oli vuosi sitten vähän toisella lailla tuo hiuspinni, niin en heti tunnistanut, pukki myhäili.

Maija Kuusisto kierteli messuilla äitinsä Helena Kuusiston kanssa. Naisten messut ovat aina kuuluneet pieksämäkeläislähtöisen Helenan joulunalusperinteisiin.

– Täältä tulee perinteisesti ostettua jo joitakin joululahjoja ja myös hyviä lahjavinkkejä tarttuu mukaan. Yksi perinteisestä ostoksista on ovikranssi, joka tällä kertaa menee oman äidin oveen vähän niinkuin synttäri- ja ennakkojoululahjana, Helena jutteli.

Pieksämäen Yrittäjänaisten järjestämät Naisten messut on pidetty Urheilutalolla jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

– Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että messut pitäisi siirtää Veturitorille, mutta tapahtumalla on pitkät perinteet nimenomaan Urheilutalolla. Ja sitä paitsi ihmiset ovat tottuneet käymään täällä, tapahtuman järjestelyissä pitkään mukana olleet Riitta Tenhunen ja Kirsi Pulkkinen kommentoivat.

Messujen perinteisen pöytäkattausäänestyksen voitti Café Kanttilan Merja Pasurin pöytä, joka sai 299 ääntä.

Kaikkiaan ääniä annettiin 865.