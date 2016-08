”Se on ensivaikutelman paikka, pieksämäkeläiset!”

Perjantaina koittaa monille faneille odotettu hetki, kun Robin vihdoin nousee ensimmäistä kertaa lavalle Pieksämäellä ja Veturitorilla.

Myös artisti itse odottaa tulevaa keikkaansa innolla.

– On tosi siistiä tulla Pieksämäelle esiintymään. En ole käynyt siellä koskaan aiemmin, mutta yhdellä kaverillani on siellä kyllä kesämökki, hän kertoo.

Pieksämäellä Robin lupaa mahtavan ja tietenkin superenergisen keikan.

– Tarkoitus on vetää ihan täysillä! hän hehkuttaa.

Poppari odottaa illalta paljon, sillä hänen mukaansa paras meininki on usein paikkakunnilla, joissa suosikkiartisteja ei nähdä kovin usein.

– Se on nyt ensivaikutelman paikka, pieksämäkeläiset! Kädet ilmaan, hypitään ja lauletaan ja pidetään hauskaa.

Pieksämäen keikka on osa Robinin Yhdessä-kiertuetta, joten Veturitorillakin tullaan kuulemaan paljon kappaleita artistin uusimmalta viime vuoden lopulla ilmestyneeltä levyltä.

– Keikka painottuu uuden levyn biiseihin, mutta varmasti yleisö tulee kuulemaan myös vanhempia biisejä. Ehkä jotain yllätyksiäkin, parhaillaan kesän keikkojen settilistaa suunnitteleva poppari kertoo.

Turkulaisen Robin Packalenin suosio räjähti valtavaksi melkeinpä yhdessä yössä neljä vuotta sitten.

YouTubeen ladattu kappale Frontside Ollie keräsi muutamassa päivässä yli miljoona katsojaa ja 13-vuotiaan seiskaluokkalaisen elämä mullistui kertaheitolla.

Nyttemmin Frontside Ollieta on katsottu netissä jo yli 13 miljoonaa kertaa.

Nyt 17-vuotias Robin kertoo, että vuosi 2012 on hänellä tavallaan sumun peitossa.

– Se oli sellaista totuttelua. Olen oikeastaan harjoitellut kaikki nämä kuluneet vuodet niitä juttuja, jotka olisi jo silloin alussa pitänyt oppia. Mutta silloin vaan mentiin, Robin kertoilee.

– Välillä piti miettiä, mitä tässä oikein tapahtuu, kaikki tuli niin nopeasti. Ensimmäiset päivät olivat aikamoista tunnemyrskyä, kun piti miettiä, mitä voi tehdä ja minne mennä ja pitäisikö sälekaihtimet nyt laittaa kiinni vai auki.

Frontside Ollieta ja muitakin uransa alkuaikojen kappaleita Robin esittää edelleenkin keikoillaan – eikä suostuisi jättämään niitä missään nimessä pois.

– On hassua, että minulta kysytään tosi usein, että eikö niiden esittäminen ole iän myötä jo ruvennut tuntumaan hassulta. Itse en kuitenkaan ajattele ollenkaan niin! Esimerkiksi Frontside Ollie on ihan mahtava ja energinen biisi, joka sopii keikoilleni edelleen tosi hyvin.

Salamasuosiosta huolimatta Robin kokee kuitenkin voineensa elää melko tavallista elämää.

– Jotenkin minä osaan elää todella normaalisti. Luulen, että koulu, perhe ja kaverit ovat luoneet minulle elinyhteisön, jossa voin olla ihan samanlainen kuin muutkin.

Robin kertoo, ettei suosio ole koskaan päässyt kihahtamaan päähän ja hän haluaa pitää myös jatkossa huolen, ettei niin pääsee käymään.

– Se on varmaan paljon kiinni kasvatuksestakin. Olen aika vaatimaton tyyppi, mutta joissain asioissa, kuten tässä musiikkihommassa, vaadin kyllä tosi paljon.

Vaikka Robin on vielä alaikäinen, hän saa vaikuttaa musiikkiinsa sataprosenttisesti. Hän on osallistunut myös aktiivisesti kappaleittensa tekemiseen jo toisesta levystään lähtien.

– Olen ruvennut kirjoittamaan aina vain enemmän. Vähintäänkin minulla on oma visio kappaleesta, hän kertoo.

Robin on halunnut kehittyä artistina levy levyltä ja hän kuvaileekin jokaista uutta albumiaan edistysaskeleeksi.

Suurin musiikillinen haave Robinilla on tehdä jotakin sellaista, mitä kukaan ei ole koskaan tehnyt.

– Olisi siistiä tehdä joskus jotakin tosi erikoista, millä voisi erottua massasta. Olisi hienoa päästä myös joskus itse tuottamaan.

Robinille tärkeää on myös musiikilla vaikuttaminen.

– On mielettömän hienoa kuulla tarinoita, kuinka joku on vaikka saanut vaikeana hetkenä voimaa kuuntelemalla musiikkiani. On jotenkin tosi siistiä, että saa tuoda ihmisille onnellisuuden tunteen.

Ensi elokuussa Robinilla on edessään se päivä, jota moni hänen ikäisensä odottaa kuumeisesti. Täyteen tulee 18 vuotta.

– Jos inssiajon pääsisi ajamaan sinä päivänä, se olisi huippua! Baariin ei oikeastaan polttele lähteä. Tärkeämpää on, että pääsee ajamaan itsekin keikkamatkoja, ettei aina tarvitse olla toisten kyytien varassa.

Täysi-ikäisyyden myötä myös artistin K-18-keikat tulevat lisääntymään. Nuorten tyttöjen suosikkina tunnetulle Robinille ikärajatut keikat ovat vielä melko uusi aluevaltaus.

– Ensimmäinen K-18-keikka minulla oli viime lokakuun lopussa Helsingin The Circuksessa. En olisi ikinä uskonut, että siellä on niin kova meininki kuin oli. Olin tosin ihmeissäni.

Kun Robinilta kysyy, missä hän näkee itsensä kymmenen vuoden päästä, hän naurahtaa.

– Aina yhtä hauska kysymys, johon vastaan, ettei mitään havaintoa! Toivottavasti isoilla lavoilla. Ehkä ulkomailla, sehän olisikin siistiä! hän innostuu.