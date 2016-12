S-Market Pieksämäki nurin, tilalle mahdollisesti kerrostaloja

Jari Asikainen

Mikäli Pieksämäen kauppakeskushanke lähtee etenemään, on Osuuskauppa Suur-Savolla suunnitelmia sekä S-Market Pieksämäen tonteille että itse myymäläkiinteistölle.

Kauppakeskukseen rakennettavan Prisman myötä S-Market Pieksämäki jää tarpeettomaksi ja se puretaan. Samalla saa lähtöpassit myös vieressä sijaitseva ABC-kylmäasema.

– Tarkoituksena on rakentaa kyseiselle alueella kolme kuusikerroksista kerrostaloa, joiden katutasossa on liiketiloja, Osuuskauppa Suur-Savon talousjohtaja Ari Miettinen kertoo.

Suur-Savon kerrostaloille suunnittelema kerroskorkeus on korkeampi kuin nykyisessä asemakaavassa. Nykyisillä kaavamerkinnöillä saa tonteille rakentaa korkeintaan kolmekerroksisia taloja, joten Suur-Savo on jättänyt kaupungille kaavoituspyynnön.

Miettisen mukaan S-Market Pieksämäen kiinteistö alkaa olla elinkaarensa loppupäässä. Prisman rakentaminen on leijunut ilmassa turhankin pitkään, eikä vanhan kauppakiinteistön peruskorjaamiseen ole uskallettu satsata.

– On myös kylmä totuus, etteivät S-Market Pieksämäen parkkitilat ole riittävän suuret, Miettinen toteaa.

Osuuskauppa Suur-Savo omistaa alueella neljä tonttia.

Muutospyyntö koskee kolmea tonttia, joiden pinta-ala on yhteensä 7 000 neliömetriä. Teholuku 0,55 mahdollistaisi rakentamisen sekä riittävät tilat asumis- ja asiointipaikoitukseen.

– Se tarkoittaa 3 600 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta. Kaavamuutosta tarvitaan kerroskorkeuden kasvattamiseen, rakennusalojen määrittämiseen sekä kaupunkikuvalliseen tarkasteluun, kaupungin kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen kertoo.

Häkkisen mukaan kaavamuutos vie aikaa vuodesta puoleentoista. Lopullinen kerrosluku varmistuu prosessin myötä.

– Onko se sitten neljä, viisi vai kuusi kerrosta, sitä ei voi vielä sanoa. Ympärillä on joka tapauksessa samankaltaisia rakennuksia, kerrostaloja, joiden ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja. Kangaskadun varressa on seitsenkerroksisiakin taloja, hän muistuttaa.

Häkkinen tähdentää, että kerrostalojen rakentaminen tiivistäisi osaltaan myös kaupunkirakennetta. Alueelle muodostuisi korkeampien rakennusten kokonaisuus, jolloin sisätilat jäisivät rauhallisemmiksi.

Ari Miettinen kertoo, että hanke on vielä aivan lähtökuopissa.

Osuuskauppa Suur-Savossa ei olla vielä mietitty mahdollisten kerrostalojen omistussuhteita. Sekin on täysin auki, kuka talot aikanaan rakentaisi.

Vaikka asiat etenisivät parasta mahdollista vauhtia, viettäisivät ensimmäiset asukkaat tupaantuliaisia aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

– Jos kauppakeskus valmistuisi vuonna 2018, saisimme vanhan myymälän ja kylmäaseman purettua seuraavana vuotena. Kerrostalojen rakentaminen alkaisi siis vuonna 2019, joten valmista tulisi aikaisintaan vuonna 2020, talousjohtaja Ari Miettinen laskeskelee.