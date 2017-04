Ruumisarkku oman maun mukaan

Jaana Virtanen

– Tuskin maltamme odottaa, vitsailevat Pieksämäen seutuopiston kirstukurssilaiset viimeisellä kokoontumiskerralla.

Miksi rakentaa oma ruumisarkku, tulee mieleen ja moni vastaa, että miksipä ei.

– Ikää on jo sen verran. Kaikki kurssilla olevat ovat jo ikäihmisiä, Unto Kauppinen sanoo.

Sekä hän että Olavi Laitinen ovat jo suunnittelemassa toisen arkun rakentamista, Kauppinen puolisolleen ja Laitinen läheiselle henkilölle.

– Omaisia säästetään valinnanvaikeudelta. Tässä käy ilmi oma tahto.

Irma Matilainen on opiskellut puutöiden tekemistä arkkua rakentaen. Hän on myös esittänyt seutuopistolle kurssia, jolla voisi valmistaa arkkuun puettavan vaatteen.

