Rikosten määrä on vähentynyt Pieksämäellä tilastollisesti

Aku-Pekka Mölsä

Poliisin tulostietojärjestelmän PolStatin mukaan Pieksämäellä tapahtuneista rikoksista poliisille on ilmoitettu tämän vuoden tammi–syyskuun aikana 1 942 rikosta. Viime vuonna samaan aikaan määrä oli 2 110 kappaletta.

Rikoskomisario Harri Hauhia arvelee, että syynä lukumäärän laskuun voi olla se, että Pieksämäen palvelupäivystys on auki vain yhtenä päivänä viikossa eli keskiviikkoisin.

– Ihmiset ovat siirtyneet ilmoittamaan sähköisesti. Asian kääntöpuolena on, että sähköisiä ilmoituksia tulee nyt huomattavasti enemmän. Ne ihmiset, jotka ovat ennen tulleet päivystykseen, eivät välttämättä ilmoita rikoksista ollenkaan joko ehkä siksi, etteivät he pysty tai osaa käyttää nettiä.

Hauhian mukaan rikoslakirikokset ovat valtakunnallisesti vähentyneet koko ajan.

Vaikka rikosten määrä on tällä ajanjaksolla laskenut, tutkinta-aika on Pieksämäellä pidentynyt keskimäärin 94 päivästä 130:een päivään poislukien liikennerikokset.

– Alueella on ollut isoja organisaatiomuutoksia. Vasta nyt on saatu virat täyteen.

Omaisuusrikosten määrässä ei ole tapahtunut Pieksämäellä seurantajakson aikana merkittäviä heilahduksia. Niitä on tehtailtu hieman alle 500.

Sen sijaan omaisuusrikoksiin sisältyvien petosrikosten määrä on tänä vuonna ollut kaksinkertainen verrattuna viime vuoden tammi–syyskuun väliseen ajanjaksoon.

Lukuun vaikuttavat muun muassa maksukorttipetokset, kuten viime talven skimmauspiikki, jolloin poliisi sai runsaasti ilmoituksia.

– Yksittäiset tapaukset nostavat tilastoja.

Esimerkiksi murtoja on tälle vuodelle kirjattu vähemmän kuin viime vuonna. Tässäkin tilastossa korostuu viime vuonna loppukesästä tapahtuneet omakotitalomurrot.

– Niitä on ollut muutamana aikaisempana vuotena buumiksi asti. Nyt niitä on ollut vähemmän.

Myös väkivaltarikokset ovat laskussa. Hauhia arvelee, että valvonnalla saattaa olla vaikutusta. Kaikkia rikoksia ei tule poliisin tietoon, koska niistä ei ilmoiteta.

– Poliisi ei pysty vaikuttamaan piilorikollisuuteen eli mitä esimerkiksi yksityisasunnoissa tapahtuu.

Huumausainerikoksissa ei ole suuria heilahduksia.

Samoin liikennerikokset ovat pysyneet jotakuinkin viime vuoden tasolla.

Hälytystehtäviä on ollut tänään vuonna yli 3 700 kappaletta. Viime vuonna niitä oli vajaat 3 200 kappaletta. Ylikomisario Petri Isokuortti arvelee syyksi sen, että poliisi kirjaa myös niin sanotut oma-aloitteiset tehtävät.

Isokuortin mukaan syy ei ole vain aiempien vuosien toiminatavoissa.

– Poliisihallitukselta on tullut tarkennuksia, että kaikki oma-aloitteisetkin tehtävät kirjataan entistä paremmin, Isokuortti sanoo.

Rikoskomisario Harri Hauhian mukaan Pieksämäki on tyypillinen eteläsavolainen pikkukaupunki.

– Pieksämäki on rinnastettavissa Varkauteen ja Savonlinnaan. Olen ollut myös näissä kaupungeissa tutkinnanjohtajana. Pieksämäki ei tee poikkeusta millään tavalla. Välillä on todella jäykkiä juttuja, välillä tasaisempaa.

Hauhian mukaan Pieksämäen ja Varkauden lähekkäisyys aiheuttaa sen, että rikolliset liikkuvat kaupunkien välillä.

– ”Opiskelijavaihtoa” tapahtuu hyvinkin paljon.

Hauhia vakuuttaa, että Pieksämäki on turvallinen kaupunki asua.