Puun kysyntä ollut vilkasta

Aku-Pekka Mölsä

Metsäalalla menee nyt hyvin. Esimerkiksi puukauppoja on Pieksämäen seudulla syntynyt alkuvuodesta poikkeuksellisen paljon.

– On laskettu, että tällä alueella voisi yksityismetsiä hakata vuodessa noin miljoona kuutiota. Se määrä on yleensä hakattu. Alkuvuosi on mennyt sellaista tahtia, että olemme olleet 40 prosenttia viime vuoden samaa ajankohtaa edellä. Kysyntä ja tarjonta on ollut vilkasta, Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi–Pieksämäen toiminnanjohtaja Ismo Kallio kertoo.

Kysyntään on vaikuttanut muun muassa markkinatilanne. Sahatavaraa, kuten lankkua ja lautaa viedään maailmalle ennätysmääriä.

– Varsinkin kuusi on ollut haluttua. Ostajilla on ollut toiveena, että sitä voisi olla enemmänkin tarjolla. Varastoon ei ole jäänyt mitään.

Sahatavaramarkkinoilla mäntytukin kysyntä on ollut heikompaa kuin kuusen. Mänty- ja kuusitukin hinta on jotakuinkin sama.

– Hintataso on ollut aika vakaa.

Kallio täsmentää, että kauppaa on pitänyt yllä kysynnän kasvu, ei niinkään sahatavaran hinta.

