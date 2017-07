Puuhaamista hymyssä suin

Aku-Pekka Mölsä

– Hyvä mieli.

16-vuotias juvalainen Valtteri Poikkimäki sen sanoi. Hyvä mieli on varmasti kaikkien tavoitteena kuusipäiväisellä Partaharjun Lahja-telttaleirillä.

Leirikeskuksen maisemissa on keskiviikosta alkaen ollut yli 300 lasta- ja nuorta ohjaajineen. Suurin osa leiriläisistä on 10–14-vuotiaita ja heitä on tullut Partaharjuun pitkin Kuopion ja Mikkelin hiippakuntaa. Eteläisimmät ovat Kotkan seudulta, pohjoisimmat Pyhäjärveltä ja loput siltä väliltä.

Leirin lahjoja löydetään toimintapisteistä, joissa on luovuus-, liikunta- ja luontoaiheisia tehtäviä.

