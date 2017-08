Puoluejohto sovittelee SDP:n jakautumista Pieksämäellä

Jorma Ylönen



SDP:n ylin puoluejohto sovittelee kesän aikana pieksämäkeläisen puolueväen jakautumista kahteen leiriin.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm tuntee Pieksämäen tapahtumia ja kertoo, että niistä on alustavasti keskusteltu puoluehallituksessa.

Rönnholm ottaa kantaa Pieksämäen tilanteeseen varovaisesti.

– Tarkoituksena on, että minä sekä puolueen puheenjohtaja Antti Rinne pääsisimme käymään Pieksämäellä ja keskustelemaan tilanteesta eri osapuolten kanssa. Antti on tulossa todennäköisesti jo 7. elokuuta, hän sanoo.

Lähtökohta Rönnholmin mukaan on, että SDP:n edustajia voi olla vain yhdessä valtuustoryhmässä.

– Näin sääntöjemme mukaan on. Sama sääntö on varmasti kaikilla muillakin puolueilla.

Rönnholmin mukaan pelisääntöjä pitää noudattaa. Samalla hän toivoo, että Pieksämäen puolueväki pystyisi löytämään keskinäisen sovun.

– On todella valitettavaa, että tällaisen tilanteeseen on ajauduttu.

Rönnholmin mukaan osastojen paikalliset välirikot eivät ole SDP:n riveissä tyystin tuntemattomia.

– Taustalla ovat usein luottamushenkilöpaikkojen jakautumiseen liittyvät ristiriidat.

Pieksämäkeläisen sd-väen jakautuminen kahteen porukkaan kävi selväksi jo viime valtuustokaudella.

Huhtikuussa 2014 kaupunkiin perustettiin Pieksämäen Sosialidemokraattien rinnalle toinen paikallisyhdistys. Alpo Salon johtama yhdistys otti nimekseen Pieksämäen Demarit.

Uuden demariyhdistyksen väki vastusti tiukasti perusturvan ulkoistusta.

Vaalikauden loppuun yhdistysten väki sinnitteli yhdessä valtuustoryhmässä, mutta huhtikuun vaalien jälkeen tilanne kärjistyi.

Ryhmittymät neuvottelivat luottamushenkilöpaikoista eri leireissä ja perustivat omat valtuustoryhmänsä.

Pieksämäen Sosialidemokraattien valtuustoryhmään kuuluu viisi valtuutettua ja Pieksämäen Demareihin neljä valtuutettua.

