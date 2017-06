Porukalla kaikki on hauskempaa

On aurinkoinen lauantaiaamu. Helsinkiläinen Jouni Kerrman seisoo Pieksämäen keskustassa sijaitsevan omakotitalon pihalla. Edessä on jo 70 vuotta vanha piharakennus, joka olisi maalattava päivän aikana uuteen uskoon mahdollisimman ripeästi.

– Olen pestannut urakkaan Pyykösen veljekset. Harvinaista heissä on, että veljeksiä on kymmenen, Kerman kertoo.

Helsingistä kotoisin olevat veljekset ovat tunteneet Kerrmanin jo vuosia.

– Kun Jouni ehdotti tätä meille, niin kyllä me tähän suostuttiin melkein heti, Timo Pyykönen selventää.

Veljekset ovat vierailleet useampaan otteeseen Pieksämäellä Kerrmanin kesämökillä.

– Pojat ovat autelleet minua kesämökillä useasti, joten he olivat varma valinta työtehtävään, Kerrman toteaa.

