Pitäkää tästä ihanuudesta kiinni!

Tara McLees

Toista kertaa Veturitorilla järjestetty Joulutori keräsi huiman määrän yleisöä ja myyjiä nauttimaan jouluisesta tunnelmasta.

Lauantaina järjestettyyn tapahtumaan oli saapunut noin 150 myyjää useilta lähipaikkakunnilta oman paikkakunnan taitajien lisäksi. Väentungos oli heti tapahtuman alettua melkoinen, mutta se ei tunnelmaa haitannut.

Myyjien pöydistä saattoi löytää kaikkea leluista koruihin ja erilaisiin joululeivonnaisiin saakka. Monen myyjän pöydästä löytyi myös jouluisia koristuksia, kuten tonttuja, enkeleitä, kransseja ja kynttilöitä.

Lahdesta saakka Joulutorille saapunut Aila Soikkeli ei ole tuntematon näky Pieksämäellä.

– Olen asunut täällä aikaisemmin, pyöritin silloin nukketeatteria. On tämä aina niin mukavaa palata vanhalle kotipaikkakunnalle näin joulun alla, Soikkeli kertoi hymyillen.

Naisen sylissä myyntitapahtuman vilinää tarkkaili Vilma-koira.

– Vilma on tällainen rauhallinen tapaus, aina se antaa ihmisten silittää. Se taitaa vain katsella kovasti, että näkyykö täällä tuttuja!

Joulunaika on Soikkelille erityistä aikaa. Silloin hän perinteisesti palaa Pieksämäelle tapaamaan veljiään.

– Toisen veljeni vaimon kanssa meillä on tapana tehdä jouluaskarteluja aina, kun tulen Pieksämäelle. Eilenkin teimme sellaisia joulukransseja suodatinpusseista. Tänään aamulla askartelimme talouspaperirullien hylsyistä tähtiä, joita voi laitta kuuseen roikkumaan.

Soikkeli sanoo olevansa kovasti jouluihminen.

– Nyt oli mukavaa yhdistää tähän vierailuun käynti Joulutorilla. Kuulin, että täällä on juuri tänä viikonloppuna tämä tapahtuma, ja ajattelin ilman muuta tulla käymään. En minä enää muuta joulutoria tänä vuonna kaipaakaan, Soikkeli kehui.

Hän ei varsinaisesti ollut etsimässä itselleen tai muille mitään erityistä. Pelkkä katselu ja kiertely riitti hänelle.

– Arpajaisiin olen osallistunut ihan kannatuksen vuoksi, ja tietysti jos silmään osuu jotain mukavaa, niin sitten saatan ostaakin.

Savonlinnalaisen Sirkan leipomon jouluiset myyjät Sirkka Makkonen ja Seija Tauren myivät leipomuksia kuin liukuhihnalta. Makkonen tosin totesi, ettei tässä ole vielä ryntäystä nähtykään.

– Toivottavasti se tästäkin vielä kiristyy tämä tahti!

Makkosen myyntipisteestä löytyi niin makeita kuin suolaisiakin leipomuksia. Hyvin tekivät kauppansa esimerkiksi lihalörtsyt.

– Nämä ovat niitä oikeita lörtsyjä. Oikeaan lörtsyynhän tulee pippuria, sipulia, riisiä ja lihaa, Makkonen luetteli.

Tämän kuulivat pieksämäkeläiset Esa ja Armi Räsänen, jotka olivat ehdottomasti samaa mieltä reippaan myyjän kanssa.

– Jo ammattikoulussa totuin oikeisiin lörtsyihin. Savonlinnalaiset ovat niitä parhaita! Olen joskus muitakin ostanut, mutta ne ovat ihan väärällä tavalla maustettuja, Esa Räsänen totesi.

Pariskunta harrastaa innokkaasti tanssimista, ja heillä onkin viesti välitettäväksi pieksämäkeläisille.

– Kun saataisiin näin paljon porukkaa tanssi-iltoihinkin, niin olisi se hieno juttu! Varmasti ei happi lopu, ja tällä lattialla on yllättävän hyvä tanssia, Esa Räsänen kehotti.

– Kun nyt Pieksämäelle on saatu näin upea paikka, niin pitäähän sitä hyödyntää, Armi Räsänen lisäsi.

Myyntipöytien kiire näytti hyvältä myös tapahtumavastaava Leila Mikkosen silmään.

– Tapahtuma yllätti jälleen! Kävijöitä oli noin 5 000, eli saman verran kuin viime vuonna. Määrä tuntui suuremmaltakin tai kävijöitä oli ehkä tasaisemmin, Mikkonen pohti lauantai-iltana.

Hänen mukaansa kauppa kävi hyvin.

– Tarjonta oli hyvin monipuolista. Käsityöt, kuten neuleet, takotyöt, keramiikka, korut, leivonnaiset ja hoitoalan palvelut kiinnostavat varmasti entistä enemmän, varsinkin näin joulunaikaan, Mikkonen tuumasi.

Moni useitakin messuja vuodessa kiertävä myyjä ihasteli ja ihmetteli Veturitorin tunnelmaa.

– Ilomantista tulleet myyjät totesivat, että pitäkää tästä ihanuudesta kiinni!

Joulutorien parin vuoden menestys tarkoittaa sitä, että tapahtuma järjestetään myös ensi vuonna.

– Kalentereihin voi jo merkata lauantain 9. joulukuuta, Mikkonen lupaa.