Pisaba horjutti sarjakärkeä

Pisaba näytti perjantaina Pieksämäen urheilutalolla, että sarjakärkikin on kaadettavissa.

Kotijoukkue iski taululle 8–6 (2–2, 2–1, 4–3) -lukemat Nilsiän Apasseista.

Kotijoukkueen tehomiehenä hääri Iiro Pieviläinen, joka nakutti taululle tehot 3+0. Hullumpi ei ollut myöskään Topias Tuomaisen iltapuhde. Hän teki tehot 1+2.

Muut maalintekijät olivat Veli-Pekka Penttinen, Jermu Markkanen, Saku Markkanen ja Janne Kovanen. Maalivahti Aatu Nenoselle kirjattiin 14 torjuntaa.

Voittonsa ansiosta Pisaba on sarjataulukossa nyt neljäntenä. Apassit jatkaa sarjan kärjessä.

Seuraava ottelu Pisaballa on perjantaina 20. tammikuuta Josba Akatemiaa vastaan Joensuussa.