Pirteyttä ja iloa Virtasalmella

Jesse Kuparinen

Auto käyntiin ja keula kohti Virtasalmea.

Toimittajalle oli annettu tehtäväksi selvittää, millainen yöelämä Virtasalmella tätä nykyä on, ja miten Virran Kievarin aukeaminen uudelleen on siihen vaikuttanut.

Alustavassa puhelinkeskustelussa minua oli varoitettu, että perjantait voivat olla melko hiljaisia. Ajaessani hämärässä maisemassa ja kuunnellessani jotain etäisesti eurodancelta kuulostavaa musiikkia yritän luoda mielikuvaa tulevasta.

Saapuessani perille, kylä oli autio. Ehkä kaikki olivatkin jo Kievarissa, olihan kello jo päälle kymmenen illalla ja kaikki kaupat kiinni.

Kievari oli siisti. Terassi vaikutti viihtyisältä ja sisällä oli tilavaa. Paikalla oli aukea tanssilattia ja karaokevehkeet.

Asiakkaita oli vielä vähän.

Baaritiskin työntekijä ohjasi minut keittiöön ensimmäisen haastateltavani luo.

– Ensi viikolla supistamme aukioloaikoja arjen osalta, kun suurin mökkikausi on ohi. Esimerkiksi sunnuntaina pidämme Kievaria auki neljä tuntia, kertoo yksi Kievarin puuhamiehistä, Kari Loponen.

Hän kertoo, että lauantait ovat aina vilkkaita ja lisäksi eläkeläisten keskiviikkoiseen karaoketansseihin löytyy aina osallistujia. Ja pizzaa menee jatkuvasti, kovaa tahtia.

– Viikossa pizzalaatikoita menee noin sata ja siihen vielä paikan päällä syötävät pizzat päälle.

Loponen kertoo, että kyläläiset kaipailivat Kievaria sen ollessa suljettuna. Hän myös pohtii, olisiko väkeä löytänyt jo tähän mennessä enemmän paikalle, jos Kievari olisi aukaistu jo keväällä.

Tätä nykyä asiakasmäärät vaihtelevat täydestä tuvasta muutamaan hassuun istujaan. Jatkossa aukioloaikoja yritetään suhteuttaa asiakasmääriin.

Toisaalta asiakkaita myös yritetään houkutella paikalle kuukausittaisilla esiintyjillä ja mahdollisesti laajentamalla Kievaria.

– Silloin saisimme tänne esimerkiksi biljardipöydän ja paremmat puitteet kokoustiloille, Loponen toteaa.

Keskustelumme oli hauska, mutta selvittääkseni Virtasalmen yöelämän luonteen, oli minun jalkauduttava juhlakansan pariin.

Sitä olikin pikkuhiljaa valunut paikalle.

Tiskille baarihenkilökunta Janina Pelkosen kanssa puhumaan saapuivat kävijäkunnan nuorimmasta päästä olevat Suvi ja Anu.

He eivät olleet viime viikonloppuna paikalla ja ilmoille heitettiin kysymys, johtuiko silloinen yöelämän hiljaisuus juuri siitä.

Väitettiinpä, että parivaljakko on Virtasalmen yöelämä.

Näihin koviin väitteisiin oli saatava jotain tukea.

– Me vedetään tänne väkeä, Anu toteaa hymyillen.

– Käymme melkein joka viikonloppu täällä, hän jatkaa.

Usein heidän suuntansa jatkuu Kievarista kaupungissa sijaitsevaan Paalupaikkaan. Sellaista keskustelua oli nytkin ilmassa, ja ilmeisesti myös Janinaa yritettiin ylipuhua tiskin takaa rientoihin.

– En ainakaan tämä päällä voi lähteä. Luullaan henkilökunnaksi ja laitetaan töihin, Janina kuitenkin torppaa.

Ehkä sillä ei ole väliäkään, sillä tyttöporukan mielestä Paalupaikan DJ on viimeaikoina ollut… no, kehno.

Poistun tiskiltä ja tunkeudun Carolan, Liisan, Ismon ja Aaron pöytään. Kolme ensimmäistä asuu tätä nykyä pääkaupungissamme, ja Aaro on lappalainen.

Mikä heidät sitten toi Virtasalmelle?

– Minä olen syntynyt täällä ja nykyään meillä on mökki Virtasalmella, kertoo Liisa.

– Hienoa, että tämä on auennut uudelleen. Täällä näkee paljon tuttuja ja on mukava piipahtaa, kun viettää kesänsä Virtasalmella, toista kertaa uudelleenaukeamisen jälkeen Kievarissa vieraileva Liisa jatkaa.

– Tänne vaan pohjoisemmaksi kaikki ja portit Helsinkiin kiinni. Täällä on hyvä olla, sutkauttaa Aaro.

Koska oli lämmin kesäyö, valtaosa kievarilaisista istui terassilla, jonne minäkin suuntasin.

Päädyin Jarkon, Hanen ja ”Matin” pöytään, jossa tupakka kärysi ja keskustelu soljui mukavasti eteenpäin. Jarkko oli ainoa virtasalmelainen tässä pöydässä ja hänkin muutti kylälle vastikään.

– Halusin rauhaa. Minulle riittää kauppa ja baari. Tämä on hieno paikka.

– Täällä voi aina istua pöytään ja aloittaa keskustelun. Tunnelma on välittömämpi kuin muualla. Tosin viimeksi oli yksi vähän aggressiivinen yksilö, mutta siitäkin selvittiin, Matti-nimeä käyttävä tyyppi selittää.

– Mulle tämä on eka kerta täällä Kievarissa. Useammin käyn kaupungissa. Tämä vaikuttaa mukavalta paikalta istua, Hane toteaa ja päättää hakea tyttärensä kertomaan Virtasalmesta enemmän.

Pian paikalle saapuukin jo aiemmin tapaamani Anu.

– Miksi toimittaja ei juo? hän kysyy.

Toimittajan sydäntä riipii, mutta hänen moraalinsa estää juomasta: kun ajat, et ota.

– Virtasalmi on paras paikka. Täällä on hyvä meininki. Ja täältä saa hyviä pizzoja, tänne vain kaikki, Anu toivoo.

Pöytään juuri kannetut pizzat todellakin tuoksuvat mehukkailta.

Samalla Hane saapuu laulamasta karaokea ja kertoo fiiliksen olevan hiton hyvä.

Jatkan keskustelua avoimen ja sosiaalisen porukan kanssa tunnin ajan, mutta sitten minun pitää poistua.

Lähtiessäni jututin nopeasti vielä Kievarin osakasta Timo Tapiota.

Hänen mukaansa kylä on hyvin elinvoimainen, mutta kaupunginkin pitäisi sitä tukea. Esimerkiksi katulamppujen palamattomuus on iso ongelma yöelämälle.

Mies kuitenkin osasi kiteyttää koko Kievarin olemuksen tiiviimmin kuin minä jaarittelultani:

– Tämä on kylän yhteinen tapaamispaikka, niin mökkiläisten kuin paikallisten. Ihmiset humaltuvat, mutta humala ei ole se pääasia. Pääasia on yhteisöllisyys.

Ajaessani takaisin Pieksämäelle Juicen tahdittamana, en voinut olla kuin samaa mieltä: Kievari yhdistää.