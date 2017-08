Pieneläinhautausmaan kunto puhuttaa

Tara McLees

Sosiaalisessa mediassa virisi viime viikolla keskustelu Pieksämäen pieneläinhautausmaan kunnosta. Keskustelijoiden jakamien kuvien ja kommenttien mukaan moni on harmistunut hautausmaan villiintyneestä heinikosta ja tarvikkeiden puutteesta.

Nina Frilander ja Merja Räty kertovat molemmat olevansa koiraihmisiä, ja siksi heille on tärkeää, että rakkaille lemmikeille on olemassa viimeinen leposija kauniilla paikalla.

Frilander ja Räty ihmettelevät myös hautapaikkamaksujen suuruutta. He eivät koe saavansa rahoilleen vastinetta.

– Maksu on suhteellisen arvokas ja silti paikka on heinittynyt ja muutenkin ikävän näköinen. Olen jopa joutunut kesällä viemään itse vedet sinne, että saan kukat kasteltua, Frilander tilittää.

Myös Räty kertoo kantaneensa omat työkalut mukanaan hautausmaalle.

– Keväällä kun kävin hautausmaalla, ei siellä ollut edes lehtiharavassa vartta. Lapioita siellä ei ole lainkaan, ne pitää ottaa itse mukaan.

– Kyllähän se potuttaa, kun ei saa rahalleen vastinetta. Enkä ole yksin tämän mielipiteen kanssa.

Pieneläinhautausmaan hautapaikkoja voi varata viideksi vuodeksi kerrallaan. Hautapaikkamaksu on 60 euroa.

Frilanderilla on pieneläinhautausmaalla haudattuna kolme koiraa ja Rädyllä kaksi.

Kaupunginpuutarhuri Irja Enkenberg kertoo, että pieneläinhautausmaan hoidosta vastaa PSLiikunta.

– Tämä järjestely on ollut voimassa jo vuosikausia. Sopimus tehtiin vuonna 2008.

Aiemmin hautausmaan hoidosta vastasi Pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys, joka lopetti toimintansa samaisena vuotena.

Kaupungin tehtäviin kuuluu toimittaa paikalle kasteluvedet ja hautahiekka.

– Lisäksi kaupunki maksaa koneurakoitsijoiden kulut, kun hautoja kaivetaan.

PSLiikunnan taloussihteeri Tarja Pöyhönen tietää, että kaikki asiakkaat eivät ole tyytyväisiä pieneläinhautausmaan hoitoon.

– Kyllä niitä kommentteja kuulee silloin tällöin tai joku kirjoittaa asiasta lehden yleisönosastolle ja Facebookiin, hän toteaa.

Pöyhönen selventää, että PSLiikunnan tehtäviin kuuluu sopimuksen mukaan nurmikoiden ajaminen ja heinien niittäminen käytäviltä sekä syys- ja kevätsiivouksen järjestäminen, joihin hautausmaan käyttäjien toivotaan osallistuvan.

– Lemmikkien hautaaminen ja hautapaikkojen huolto puolestaan kuuluvat hautausmaan käyttäjille. Jos henkilö haluaa tai tarvitsee apua esimerkiksi lemmikin hautaamisessa, peritään siitä erillinen korvaus, Pöyhönen sanoo.

Hänen mukaansa kaupunki on PSLiikunnan pyynnöstä toimittanut hautausmaalle alkukesästä 1 000 litraisen vesisäiliön. Hautausmaan tarvikkeet puolestaan ovat lukollisessa vajassa, jonka avaimen voi noutaa PSLiikunnan myymälästä.

Pieneläinhautausmaalla on yli 700 hautapaikkaa.

Lue lisää torstain Pieksämäen Lehdestä!