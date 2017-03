Pieksämäki Tattoo Event kokoaa yhteen ihotaiteen harrastajat ja ammattilaiset

Tara McLees



Kulttuurikeskus Poleeni täyttyy kesäkuun alussa tatuoijista, tatuoinneista kiinnostuneesta yleisöstä ja mustetta ihoonsa hakkauttavista asiakkaista. Kaikkien aikojen ensimmäinen Pieksämäki Tattoo -tapahtuma kokoaa yhteen tatuointitaiteesta kiinnostunutta väkeä ympäri Suomen 10. kesäkuuta.

Tapahtuman järjestäjä ja koko idean isä Jernej Škorjanc kertoo, että tapahtuman saama suosio on yllättänyt hänet.

– Jo nyt mukaan on ilmoittautunut 19 artistia. Sen enempää ei oikeastaan Poleeniin mahdukaan.

Tapahtuma järjestetään Poleenin aulassa, sillä Škorjancin mukaan siellä valaistus ja tila ovat kaikkein parhaat.

– Tila on siinäkin mielessä juuri sopiva, että aulassa artistit mahtuvat työskentelemään tarpeeksi väljästi ja yleisö liikkumaan vapaasti.

Škorjanc on suhteellisen uusi asukas kaupungissa. Ensimmäisen kerran hän saapui töihin Pieksämäelle Sloveniasta vuonna 2012.

– Vuonna 2014 minut kutsuttiin takaisin töihin tänne, ja siitä asti olen asunut ja työskennellyt täällä.

Tatuointien ystävä hän on ollut pienestä pitäen.

– Muistan, kuinka jo pienenä poikana ihastelin vanhempien ihmisten tatuointeja kadulla.

Suomalaisten asenne tatuointitaidetta kohtaan on Škorjancin mielestä hyvin erilainen kuin hänen kotimaassaan.

– Täällä tatuointeja näkee nuorilla ja vanhoilla, miehillä ja naisilla. Suomessa tatuointeja ei liitetä rikollisiin tai huumeidenkäyttäjiin, täällä kuvia osataan arvostaa ihan eri tavalla kuin Sloveniassa.

